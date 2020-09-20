英國政府官員透露，曾經任職於英國著名情報機構軍情六處（MI6）的英國商人弗雷澤．卡邁倫（Fraser Cameron) 近日受到調查，因為他被懷疑向2名持有駐歐盟記者身份的大陸間諜出售重要情報。

據《英國廣播公司》報導，曾任1976-1991年職於英國軍情六處的卡邁倫現在經營智庫歐亞中心（EU-Asia Centre）將敏感的歐盟情報交給2名大陸間諜，因此獲得數千至數萬歐元的報酬，這2名大陸間諜的公開身份是駐布魯塞爾的記者。

卡邁倫向英國《泰晤士報》表示，所有這些指控非常「荒謬」，因為他現在根本接觸不到「任何機密與保密情報」。

報導說，卡邁倫還曾供職於英國外交部和歐洲委員會，他對美國《政治圈》網路雜誌（Politico）表示，所有指控都「毫無根據」，他自己是「因為歐亞中心的工作職責與中國有廣泛的聯繫，他們中的有些人可能會有雙重身份」。

一個要求匿名的英國政府官員告訴BBC說，對卡邁倫的調查由英國和比利時情報機關聯合進行了相當一段時間，調查在最近幾個月取得了突破性進展。這名官員還強調，這是很好的合作範例，顯示英國情報機關與歐洲伙伴國家之間擁有非常緊密的關係。

BBC安全事務記者弗蘭克．加德納（Frank Gardner）說，中國大陸在歐洲秘密收集情報的程度，令人愈來愈擔心，甚至連歐盟與英國在脫歐問題的敏感談判內容也不放過。

英國《金融時報》引述比利時國家安全部門表示，卡邁倫被指控的出售情報行為，對設在比利時首都的歐洲各機構「顯然構成威脅」，目前對卡邁倫的調查正由比利時聯邦檢控部門進行中。

(中時新聞網)