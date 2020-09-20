北京與梵蒂岡的「主教任命協議」續約問題尚未塵埃落定，美國國務卿蓬佩奧19日在推特發文，呼籲羅馬教廷與美方攜手，共同捍衛宗教自由，並與「中國的天主教徒和香港人民」站在一起。他前1日也撰文強調，梵蒂岡應勇於對陸強硬，因為「真理必讓你們得以自由」。

蓬佩奧透過推文稱，「長期以來，國務院一直大力推廣中國和全球各地的宗教自由，也採取眾多措施，確保傷害信徒的人負起責任。我們將持續這麼做，並與中國的天主教徒和其他宗教信徒站在一起。我們呼籲梵蒂岡加入我們」。

蓬佩奧還說，「天主教徒是香港人權倡議中最有力的聲音，包括李柱銘（曾任香港民主黨主席）和@黎智英（香港《蘋果日報》創辦人）。北京因為他們推動自由的『罪行』，逮捕、監視並騷擾他們。梵蒂岡應與天主教徒和香港人民站在一起」。

在寫給美國天主教雜誌《優先要務》（First Things）的文章中，蓬佩奧也強調，「羅馬教廷具備獨特的能力和責任，讓全世界的注意力集中在人權議題上，特別是北京極權政權的種種侵犯人權行徑」。

他警告，「如果中共設法讓天主教會和其他宗教團體屈服，蔑視人權的政權將更加肆無忌憚…我祈禱，羅馬教廷和所有相信神會照亮每個生命的人，和中共打交道時，都要牢記《約翰福音》中耶穌的話：『真理必讓你們得以自由』」。

(中時 )