一名李姓男子駕駛灑水車，在新北瑞芳區龍潭橋上，抽取龍潭野溪為道路工程灑水，減緩煙塵、降溫，遭警方依竊盜罪送辦，而李男同時違反水利法，擅自取水損害他人權益罪，但法官認為，難以認定李男有損害他人權益，因此，依竊盜罪向法院聲請簡易判決處刑。

李男今年1月凌晨駕駛灑水車，在新北市瑞芳區逢甲路往第一公墓口龍潭橋上，趁四下無人看守時，使用車輛的抽水馬達接通水管，將溪水貯存於灑水車內，警方行巡邏時，發現異狀向前盤查，將男子帶回派出所偵詢。

據了解，李男想將竊取來的水，提供給道路施工的業者，作為減緩煙塵、降溫用，警詢中李男坦承犯行，但辯稱自己沒有看到告示牌，也不知情抽取溪水是違法行為，事後再到現場，也只看到上頭寫著會罰錢，業者則稱，有要李男幫忙但不曉得他抽取溪水。

警方指出，李男行為屬竊盜罪，但也違反水利法，依特別法優於普通法的原則，應優先適用水利法，擅自取水損害他人權益罪，但檢方認為，很難認定李男抽取溪水的行為有損害他人權益，改依竊盜罪向法院聲請簡易判決。

(中時 )