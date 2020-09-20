斗六市公所的江厝回收場又起火燃燒，雲林縣消防局正出動消防車灌救中，因燃燒面積不小，目前還在灌救中。（民眾提供）

斗六市長林聖爵（左二）今（20日）下午一點陪同縣長張麗善到雲林科技工業區竹圍子橋下勘查火警現場時，向張表達高度懷疑起火原因。（周麗蘭攝）

雲林科技工業區竹圍子橋底下的巨大家具回收堆置區今早起火燃燒，火勢猛烈燒橋底的中華電信、台電電纜被燒毀，加上混凝土剝落，目前仍在封橋檢修狀態。（周麗蘭攝）

周麗蘭／雲林報導

斗六市公所的巨大家具回收堆置區今天（20日）早上才發生火災，火勢猛烈導致上方的竹圍子橋電線、中華電線管線受損，混凝土剝落而緊急封橋，市長林聖爵高度懷疑起火原因不單純，還不到24小時，今晚9點半斗六市公所的江厝回收場又起火燃燒，雲林縣消防局正出動消防車灌救中，兩起火警發生時間太巧合，造成社會不安。

斗六市長林聖爵今（20日）下午一點陪同縣長張麗善到雲林科技工業區竹圍子橋下勘查火警現場時，向張表達高度懷疑起火原因，他認為這不是單純起火事件，呼籲消防局務必明察，找出真相。

巨大家具回收堆置區火警不到15小時，斗六市公所所屬的江厝回收場剛剛九點半又起火燃燒，雲林縣消防局出動7輛消防車、16人前往灌救，因燃燒面積不小，目前還在灌救中。

江厝里回收場原本是斗六市垃圾掩埋場，已封場復育多年，目前轉為資源回收場，多年來常發生不明原因起火，今天斗六市公所的兩處資源回收場接連發生火警，起火原因相當可疑，民眾也高度懷疑有人刻意縱火。

斗六市公所位於雲林科技工業區竹圍子橋底下的巨大家具回收堆置區今早起火燃燒，火勢猛烈燒橋底的中華電信、台電電纜被燒毀，加上混凝土剝落，目前仍在封橋檢修狀態。

(中時 )