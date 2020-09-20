英國1名36歲的美魔女師（Courtney Bingham）遭到1名爸爸檢舉，她曾藉由職務之便，多次和1名年僅16歲男孩發生性關係。據了解，這名女老師是在一所教會裡，擔任輔導青年團體的導師，大多數的年齡層座落在高中和大學階段，遭到檢舉後的女老師目前已被逮捕歸案，並以誘惑未成年發生性關係罪名，將她判處12年的有期徒刑。

英國的某所教會發生一起女老師誘使16歲少年發生性關係事件。這位36歲的女老師主要擔任教會裡的青年團體輔導，年齡座落約在高中到大學的階段，女老師多次將男孩帶回家中激戰數回合，有時慾望過於強烈時就直接在車上進行，估計前後至少有發生11次的性關係，女老師事後還將與男孩的裸照傳給他，直到男孩的爸爸發現手機的不雅照片後，整起老牛吃嫩草的情節才因此曝光。

偵辦此案的警探表示，這位女老師在教會帶領青年團體時，就一直陪伴著男孩，初步估計應該是長期對談的親密接觸，導致女老師日久對男孩生了情，才會發生不正常的性關係，該名女老師在進行偵訊時，她表示只有和男孩發生3到4次的性關係，男孩在後續的調查中也透露，這名女老師最偏好的性愛姿勢，事實也證名女老師的確有與男孩發生性關係。

法院審理時，法官認為女老師已經嚴重犯下重大的強暴罪名，以及犯下誘使未成年的強暴罪，後續調查也發現女老師至少與男孩發生10次以後性關係，而且還是在女老師自己的住家處，有時女老師等不及，竟直接就在車上與男孩進行激戰，全案也判處女老師12年的有期徒刑。

(中時新聞網)