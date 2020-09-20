自從交通部長林佳龍要求台鐵局將台北車站大廳的地板，開放民眾席地而坐後，有網友在臉書爆廢公社上傳一張台北車站大廳的照片，其中一群外籍人士席地而坐、圍成一圈，地上還擺滿食物、啤酒，讓人分不清這裡究竟是公園還是車站。網友直呼太誇張，反問「現在台北車站大廳是可以野餐了嗎？」

有網友在臉書社團《爆廢公社二館》貼出照片，外籍人士席地而坐、圍成一圈，將滿滿的食物放在地板上，圍著食物坐，開始喝啤酒、吃東西。不僅如此，照片中可以看到，一旁大批人也都未維持社交距離、未配戴口罩，坐在地上聊天，讓網友看了十分擔憂。

這個畫面讓網友氣瘋了，紛紛跑到交通部長林佳龍的臉書，表示「給他們方便，他們就隨便」、「何止違反防疫的亂象，也是防疫的破口，更是國門之恥」、「請還給大家一個乾淨的空間，柔性勸導沒用的話態度該強硬就強硬」、「無法忍受這種場景！小孩們都不敢去北車搭車了，中秋節外勞換去這裡烤肉嗎？」、「林部長請您好好管理鐡路局台北車站好嗎？」

對此，林佳龍在臉書回應表示，很多網友關心，今日中午有群眾在台北車站聚集飲食，未保持社交距離，造成國人憂心可能成為防疫破口，經台鐵會同語言志工柔性勸導無效，已請鐵路警察勸離。

林佳龍也提醒台鐵未來要持續會同鐵路警察，針對未符防疫新生活措施規定的情形，加強勸導及勸離等強制作為，不能讓台北車站中央大廳成為防疫破口。

(中時新聞網)