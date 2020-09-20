原本微信(WeChat)在美國，在今天將會完全無法下載與使用，不過一名加州的聯邦法官，不久前決定，川普政府的禁令必須暫時中止，因為涉及違反美國憲法第一修正案。

CNBC報導，阻止川普政府決定的，是美國加州地方法官法官勞爾‧比勒（Laurel Beeler）他的判決說，「此事有步及對第一修正案價值的嚴重侵奪，在權衡利害之後，傾向保障原告一方的權益」。

美國商務部和白宮，對此還沒有發表評論。

美國憲法第一修正案的內容是-國會不得制定有關下列事項的法律：確立一種宗教或禁止信教自由，剝奪言論自由或出版自由，或剝奪人民和平集會，以及向政府要求申訴的權利。

川普政府在7月表示，在華盛頓和北京之間關係惡化的情況下，他們出於國家安全考慮，正 考慮禁止TikTok以及其他中國社交媒體，比如微信的使用。

國務卿邁克·龐佩奧（Mike Pompeo）表示，美國政府正在對TikTok進行評估，他認為這些來自中國大陸的軟體，可能有木馬程式在其中。

美國官員長期以來一直抱怨說，中國大陸盜竊知識產權，造成了數十億美元的損失，影響數千個工作機會，並威脅到國家安全。

(中時新聞網)