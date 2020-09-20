2020年美國大選將至，明尼蘇達州、維吉尼亞州、南達科他州和懷俄明州等四個州本已開始提前投票，選民可選擇提前親自投票或郵寄投票。名嘴姚惠珍看到美國投票大排長龍的畫面後表示，川普應該會有點擔心，因為過去沒有發生過這樣的情況。

姚惠珍19日在政論節目中表示，美國有四個州現在都已經開始進行提前投票，並指出，到目前為止，已經有一些投票的畫面曝光，「如果你是川普，我認為你會為這個有點擔心。」

姚惠珍也分析川普該擔心的理由，因為這一次明尼蘇達州提前投票，第1天開放提前投票就大排長龍，「竟然有人排了4個小時，都要投這個票」，盛況空前，以前從來沒發生這樣的情況。

據外媒報導，美國總統川普和競爭對手前副總統拜登18日均赴重要的搖擺州明尼蘇達造勢，川普在2016年以些微差距輸掉該州。

18日投票開始後，投票最踴躍的現場在維吉尼亞州，該州的費爾法克斯郡選民選民需要排隊數個小時才能投票，部分原因是由於社交距離限制所致，選務人員也不得不另外開設了一個投票所。

(中時新聞網)