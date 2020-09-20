原PO在臉書社團「爆廢公社二館」上貼出一張照片表示，「鹿港有摸乳巷，艋舺大樓有摸乳樓梯」。畫面讓他看得臉紅心跳。（摘自臉書爆廢公社二館）

國人享受美食外送的便利服務，也讓外送叫餐文化越趨普及。不過一位外送員在送餐時卻誤闖了北市萬華區某大樓，樓梯上清一色站滿穿著清涼的小姐，畫面讓他非常害羞，直言「都快不知道自己是誰了」。老司機一看瞬間秒懂，紛紛表示「要低調」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」上貼出一張照片表示，「鹿港有摸乳巷，艋舺大樓有摸乳樓梯」。只見照片內有許多穿著清涼，打扮時髦的小姐站在樓梯兩側。畫面也讓原PO看得臉紅心跳，直呼「我是來送餐的，別問這是哪，我下樓後連我是誰都快不知道了」。

貼文一出，馬上引起網友們熱議。據了解，該地為台北市萬華區某知名大樓，業者為了規避警察，紛紛躲進樓梯間內，也造就「摸乳樓梯」的特別景象。老司機們也紛紛笑回「送餐還是送幸福」、「她們也是送餐的，同行」、「看到這景象我就放心了，以為被抄了」、「航（巷）仔內欸」、「外送很累的，鬆一下再繼續送」、「帶安全帽的大哥，佔據了VIP觀眾席。」

不過也有網友擔心表示「這樓要炸了」、「外送到這裡的都會虧錢回去」、「這樓梯以後會是滿滿的外送員...不管有單沒單...」、「完了，警察又要掃黃了」、「完蛋了，又少一個地方了」。

(中時新聞網)