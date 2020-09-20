109學年度全國青少年藤球錦標賽今天在彰化北斗國中進行最後一天賽程，本賽不僅攸關甄試升學，也是日後潛優計畫培訓遴選依據之一，小將們把握機會展露頭角，高男組上演佳冬高農內戰，雙人決賽潛優選手邱一捷、詹明隆以22比20、19比21、21比18打敗學弟奪冠，兩位選手也在高男三人賽搭配曾振德，再下一城，一日兩冠收穫豐富。

作為潛優培訓選手，賽前歷經兩階段集中訓練，佳冬高農邱一捷、詹明隆認為抗壓性和調整速度是最大的收穫，談到雙人賽冠軍戰第三局連趕9分大逆轉，發揮堅強韌性，邱一捷表示：「心理戰要扛住，什麼都不要想，一分一分追回來。」看到隔網的學弟失誤出差錯，邱一捷和詹明隆反而要學弟別緊張，詹明隆笑說：「跟學弟說要放輕鬆深呼吸，球隊大家感情很要好。」即將升上大學的邱一捷下一步目標希望進到甲組，挑戰更高層級。

三人賽冠軍戰依舊是佳農內戰，場上6名球員有5位潛優培訓選手。邱一捷、詹明隆加上曾振德的組合靠著相對較多的比賽經驗，最終拿下勝利，教練鄭力元認為三人賽分工明確，陣型默契搭配減少失誤是獲勝關鍵。

高女三人賽大溪高中連追兩局上演逆轉勝，在高女雙人、三人稱后；士林國中則橫掃國中組，國男女雙人、三人笑納四冠，士林國中雙胞胎兄弟檔李敏至、李捷安，先是在上午的國男雙人賽兄弟鬩牆由哥哥李敏至所屬的B隊獲勝，下午三人賽兄弟合體搭檔曾宇謙，過程一局未失，直落二擊敗福豐國中A輕鬆摘冠。

(中時 )