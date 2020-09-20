黃子哲在臉書發文，稱抓到蘇貞昌18日立院答詢公然製造假訊息。（摘自黃子哲臉書）

黃子哲在臉書發文，稱抓到蘇貞昌18日立院答詢公然製造假訊息。（摘自黃子哲臉書）

黃子哲在臉書發文，稱抓到蘇貞昌18日立院答詢公然製造假訊息。（摘自黃子哲臉書）

行政院長蘇貞昌18日到立法院針含萊克多巴胺美豬進行專案報告並備質詢，國民黨文傳會副主委黃子哲今晚在臉書以「抓到了蘇貞昌公然製造假訊息！」為題發文，臚列4點直指蘇揆當天對於在野黨立委輪番質疑民進黨政府的昨非今是或兩套標準，沒有任何一絲一毫的檢討與反省，有的只是閃躲、奸笑、擺爛、甚至是回嗆。但最厚顏無無恥的，莫過於公然拿假訊息在國會殿堂上說謊瞎扯。

黃子哲說，蘇貞昌的臉書上PO他在立院報告的剪輯影片，雖講得義正詞嚴，內容卻是破綻百出、胡說八道。這包括：

1.蘇貞昌說2012年3月馬政府開放含萊克多巴胺牛肉進口，但事實上，在2012年7月25日立院三讀通過食品衛生管理法的修正案後，來劑牛肉才准許進口，而且附帶決議還禁止豬肉以及豬、牛內臟。蘇貞昌連如此重大政策的日期都搞不清楚，怎麼好意思電爆高雄榮總院長不知停車位數量。

2.蘇貞昌聲稱2012年7月5日聯合國食品法典委員會(CODEX)通過萊克多巴胺的安全容許量後，時任民進黨主席的他，便也同意採取國際標準。但蘇貞昌沒說的是，當時蘇主席同意的僅是美牛，不是美豬。端看蘇在隔年(2013年)還公開嗆馬政府，要求要遵守「牛豬分離」的承諾，否則會影響養豬產業，甚至關係到誠信治國。

3.蘇貞昌說「全球有100多個國家分別都已開放萊豬進口，就只有我們不開放。」這更是睜眼說瞎話，眾所皆知，國際上包括歐盟成員國，大陸和俄羅斯等160個國家在內，都禁止萊克多巴胺的使用。換言之，全世界禁止的占絕大多數，開放的反而很少，絕非只有台灣不開放。就算退萬步言，若蘇揆說的是「萊豬」進口，不是「萊劑」使用，據媒體報導，頂多也只有75個國家開放，亦即有6成以上的國家是禁止萊豬進口，蘇貞昌所謂100多國是作夢夢到的嗎？

4.蘇貞昌說守住了非洲豬瘟，還號稱「僅剩台日兩國守住」，這是夜郎自大，還故意誇大不實。農委會網站清楚說明，全球通報有非洲豬瘟的國家有65國，其他國家並沒有疫情發生。嚴格說，要限縮到「東亞」區域，才算僅剩台日兩國守住。蘇貞昌刻意誤導視聽，反正彰顯他好大喜功的嘴臉與醜態。

黃子哲指出，蘇貞昌背信毀諾到處騙，受害者可說不計其數，從天上的神明到凡間的立委或人民，無一倖免，也堪稱是高階的政客。但即便被揭穿、被打臉，蘇貞昌不僅可以毫無羞愧之感，還可以嘻皮笑臉、對罵回嗆，那也只能用「樹不要皮，必死無疑；但人不要臉，天下無敵。」來形容他了。

黃子哲強調，無恥不犯法，但若比照蘇貞昌認為國民黨台南市議員質疑三倍券有偽造一事屬烏龍爆料，那把蘇貞昌依「散布謠言」違反社維法送辦「也是剛好而已」!

(中時 )