韓國觀光公社台北支社代支社長姜性在表示：「各種形式的微旅行是台灣現在最熱門的話題。」

韓國觀光公社攜手台灣虎航、易飛網推出「韓國想見你、台虎想念號起飛」限量微旅行，於9月11日開賣、5分鐘即售罄，昨（19日）啟航當天，韓國觀光公社推出「韓國想見你」首次候機室與機上系列活動，參加旅客可獲贈未來的「韓國不限航點機票」，台韓旅遊解封後1年內都可兌換。

亮點為旅客能體驗登機前、上機後一系列活動，包括拍照打卡、體驗闖關遊戲獲好禮、還有韓式點心袋，機上提供韓式炸雞餐、限量的韓服體驗，與最新觀光代表吉祥物虎宗、武熊、鵲尼同樂，並可抽「雙人4天3夜韓國自由行」大獎。

韓國觀光公社台北支社代支社長姜性在提到：「各種形式的微旅行是台灣現在最熱門的話題，這次的活動在韓國也受到相當大的曯目。」而韓國觀光公社表示，因航班飛至濟州島上空，濟州駐台觀光推廣辦事處亦準備旅遊講座、趣味問答、學習濟州方言等活動，提供來自濟州的禮物，滿足哈韓族旅遊的夢想。

全台首趟韓國微旅行頗受國人關注，由台虎假期銷售總代理、易飛網承包，為台灣第一架飛往韓國上空之微旅行航班，頗具代表意義，首次與韓國駐台觀光單位合作，參加本次行程的旅客，除獲得未來台韓雙邊旅遊開放後於1年內可兌換「不限航點來回機票」，超前部署讓旅客過一下韓國旅行的乾癮。

(中時 )