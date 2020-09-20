美國國務次卿柯拉克來台灣訪問，有人注意到他的行程似乎有一點低調。總體經濟學家吳嘉隆從其中一張合照，張忠謀居然站在總蔡英文跟柯拉克的中間，他解讀：柯拉克的任務，應該是設法爭取台積電的上游下游到美國去投資，。

吳嘉隆晚間在臉書指出，有兩張照片，唯一不是官員的人，就是台積電創辦人張忠謀。而另外一張合照，張忠謀居然站在蔡英文跟柯拉克中間，這太有意思了。因此他大膽猜測，台積電去美國亞利桑那州投資這件事會是重要議題，柯拉克的任務應該是設法爭取台積電的上游下游，一起到美國去投資，打造完整的產業聚落，把新竹科學園區這一套做法搬到美國去，創造群聚效益。

吳嘉隆接著透露，他受邀去美國在台協會副處長家裡聚餐的時候，就已經向副處長談過這個話題，要爭取台積電的上下游一起過去美國設廠，他當時並不知道美國人聽進去多少。

吳嘉隆認為，柯拉克的野心不只於這裡，可能要把台灣在大陸的傳統產業的一些投資也撤出來，也許這是他的另外一個任務錢。因台灣企業在美中對抗的嚴峻形勢下，必須選邊站隊，不可能兩邊討好。如果我們選擇美國這邊，就不能還有一些企業企圖在中國大陸那邊賺錢。

(中時新聞網)