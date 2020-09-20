大陸戰機近日大規模擾台，18日共18架共機實戰化演習，侵擾我國的西南、西部、西北和北部空域，軍方前後廣播驅離了24次。其中8架殲16機更是國防部首度公告的共機擾台機型。軍事專家施孝瑋直指，航跡圖上，有「兩塊地方」，可見密密麻麻的飛機在動，讓他嚇呆。

施孝瑋在《這!不是新聞》節目中表示，從航跡圖來看，這就是實戰演練了，其實比較讓大家緊張刺激的是這兩塊地方。我們的偵蒐雷達，會透過資料鏈，傳到在公館的蟾蜍山的空軍作戰指揮中心。作戰指揮中心上面有一個非常大的螢幕，上頭有密密麻麻的飛機在動。

施孝瑋指出，大陸軍機過來，突然直衝海峽中線而來，這個時候作戰司令最緊張。大陸的軍機過了海峽中線差不多20公里，就轉個彎朝向東北飛去，也是過中線20公里，轉個彎朝向西南飛去。

施孝瑋點出，如果大陸軍機再晚轉彎半分鐘到1分鐘，空軍作戰指揮官防空警報就要按下去了。今天它這個飛機再過來大概再半分鐘、1分鐘，今天的驅離通訊上面恐怕會說「你已經靠近我們的領空了」，過去是說「在我們空域內，請儘速離開。」

(中時新聞網)