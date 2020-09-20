長期致力關懷偏鄉社區老人和偏鄉學童的統一企業慈善事業基金會，今(20)日假南臺科技大學三連堂戶外廣場，舉辦「青銀童樂嘉年華」公益活動，四位年齡達90歲以上的銀髮族也前來共襄盛舉；該基金會總幹事涂忠正表示，截至目前為止，該會已動用上億元的資金從事相關公益活動，期望藉此拋磚引玉，讓更多人能一起關懷更多的弱勢族群。

涂忠正指出，截至目前為止，統一企業慈善事業基金會已贊助25個社區長輩食堂，以及14 偏鄉小學學童的才藝班及課輔班師資、餐費和獎助學金等，在獎學金方面，邁入第五個年頭中，依每年十個名額，每學期每人兩萬五千元計算，至今亦已達兩百萬元，從事這些公益活動的總資金，總計已逾一億元。

公益活動未來仍將持續運作下去，今年秋天再與統一超商、統一證券、統一職棒、台灣神隆、南台科技大學等五家集團內部企業，以及安南醫院、劉家粽子專賣店、瓜瓜園企業公司等業者異業結合，並於20日假南台科技大學三連堂戶外廣場舉辦「青銀童樂嘉年華」公益活動。

該公益活動採老少混合編隊的方式，內容包含手作祈福卡、平安舞蹈、點燈祈福、老少活動、大合唱、摸彩等，希望藉孩童的活力引導長輩們共同參與找回活力，活躍老化。進而讓學童親老、尊老而不恐老，增進對年老長輩的同理心，創建老幼共融的友善社會。在新冠肺炎依然全球肆虐之際，活動當中基金會特別規畫祈福點燈儀式，希望匯集微小之力，聚積成大善念，為台灣與世界祈求平安，疫情能早日消弭。

涂總幹事表示， 基金會秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，落實關懷弱勢族群的公益政策，期藉企業棉薄之力，傳達對偏鄉高齡長輩與弱勢兒少的關切，未來仍將持續舉辦公益活動回饋社會，拋磚引玉，善盡企業社會責任。

(工商 )