吳宗憲20日受訪時透露，小鬼猝逝只有三秒鐘時間，就像電腦關機一樣倒下，沒有太多的痛苦就離開。。（圖／取材自中時新聞網臉書）

男星小鬼黃鴻升9月16日驚傳在北投三合街住家過世，經紀人透露小鬼死因為「主動脈剝離」造成血管阻塞，享年36歲，消息曝光引來粉絲與演藝圈好友一片哀嚎與不捨。社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授向《中時新聞網》透露，從「姓名學」、「八字學」角度分析，黃鴻升名字裡竟藏有玄機。

小鬼因「主動脈剝離」猝逝，吳宗憲20日受訪時透露，小鬼猝逝只有三秒鐘時間，就像電腦關機一樣倒下，沒有太多的痛苦就離開。楊登嵙指出，黃鴻升生於1983年11月28日，八字屬「庚金命」，冬天出生，陽光弱，水就旺，而且其八字內全部是水，「水太旺」、「水多金沉」，要注意心臟血液循環及泌尿系統的疾病。

另外，從「姓名學」來看，黃鴻升虛歲38歲，21至40歲的運走在第二個字，也就是「鴻」。而「鴻」字中有江水，鳥就是金，金生水，造成水太多，將對其身體不利，容易引發心臟血液循環方面的疾病。楊登嵙也指出，黃鴻升的綽號是「小鬼」，逢農曆七月「鬼月」，民俗有不可講「鬼」的禁忌，「鬼」這個字特別容易招陰。小鬼死亡當天9月16日，正巧是農曆七月的最後一天，晚上就要「關鬼門」，卻在鬼門關之前發生憾事。

楊登嵙表示，今年是庚子年，庚是「金」，子是「水」，金生水，水會汪洋一片，象徵今年會有很多水患發生。然而回顧今年，的確韓國、日本、中國等地都有發生重大水災。尤其浴室是水多的地方，小鬼又是在家中浴室內發生憾事，多重原因交叉之下，讓黃鴻升英年早逝！

楊登嵙再從「八字學」角度分析，八字要木火土金水「五行」全具備且中庸調和，八字全水，或都是火等五行偏旺不好。建議其平日要注意身體健康及保健，避免參加危險動作或活動，多購買重大疾病及意外險種。

(中時新聞網)