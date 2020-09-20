小鬼黃鴻升猝逝，震驚娛樂圈和粉絲，許多藝人朋友紛紛發文緬懷，嘻小瓜也連續好幾天PO文悼念，未料卻被部分網友酸他蹭亡者熱度，讓他忍受不了硬起來反擊，氣呼：「該去死的是你們。」

在小鬼被發現猝逝那天，嘻小瓜曬出兩人合照，回憶他們一起工作的點滴，謝謝小鬼對他的照顧，沒想到引來一些網友酸言酸語，甚至說他蹭熱度搏關注，而今（20日）嘻小瓜就在IG貼出一張黑底白字圖開嗆：「我就是小咖，怎麼了，在你們酸民眼裡，小咖不能有權利哭泣？不能發文感傷？你們這群廢物才是最該去死的那群人。」

在 Instagram 查看這則貼文 嘻小瓜（@kuakua_0629）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 19 日 上午 7:33 張貼

嘻小瓜在文中怒罵：「該去死的是你們酸民而不是我們！」表示自己為社會付出，為夢想前進，接著怒槓酸民：「你們呢？只會在鍵盤打自以為是的言論自由，我只能說，你們只是人生不滿足才發洩到網絡或者別人身上，你們好可悲！」。

嘻小瓜透露雖然不該情緒化罵髒話，但認為自己無需忍受網路霸凌，才決定硬起來反擊，不少粉絲就留言替他打氣「加油 不用理會那些莫名其妙的東西」、「做自己最重要，把握當下、珍惜身邊重要的人事物」、「我們做我們覺得對的事就行了！」

(中時新聞網)