美國近日發生一起男子攜帶屍塊搭乘公車返家的恐怖案件。警方指出，該名男子拖著1個行李箱搭乘公車，並在行駛長達643公里後，再沿路拖行下車回家，抵達家中時，家人詢問男子行李箱裝著是什麼，男子都以打發方式隨便回應，直到男子因辦事情外出時，家人趕緊趁男子不在時，將行李箱打開一探究竟，但卻發現裡頭放置的竟然是三大的黑色袋，還不時傳出一股腐臭味，趕緊報警處理，警方推斷這裡頭的屍塊，有可能與之前消失的女子有關聯，男子雖然被員警逮捕歸案，卻因證據不足隨後又遭到釋放，全案仍在釐清調查中。

美國的1名男子日前，帶著一個裡頭裝滿三大袋的行李箱搭乘公車從肯塔基州到伊利諾伊州的老家，在公車行駛長達643公里後，男子將行李箱沿路拖回家中，家裡的人都很好奇裡頭究竟裝些什麼，但卻都被男子三言兩語的給打發走。

某天，男子因外出前去圖書館查資料，他的家人趁他不在時，立即跑進房裡將那個神祕箱打開一探究竟，卻竟然發現裡頭有三大黑色袋的重物，隨後還聞到袋中傳出一股屍臭味，嚇的趕緊報警處理。

警方抵達現場後發現，這三大袋的屍塊極有可能與前陣子，發生在肯塔基州的女子失蹤案有相關。據這戶人家隔壁鄰居說法，我才剛從超商買完東西回來，就看到現場已經被黃憲警示語隔絕起來，讓人相當的感到害怕。

警察局長特里·懷特（Terry White）表示，這名男子隨後遭到警方逮捕歸案進行偵訊，然而因證據不足，很快的就被釋放，目前全案仍在釐清調查中。

(中時新聞網)