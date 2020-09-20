資深媒體人周玉蔻日前爆出前高雄市長韓國瑜有意參選2022年台北市長，更有許多「近韓人士」發言佐證這個說法，很多韓粉都認為這個說法根本就是意圖分裂藍營，是1450的陰謀，但有網友卻分析，民進黨根本就搞不清楚狀況，以為國民黨派出韓國瑜就「贏定了」。

網友在論壇上發文表示，民進黨人士跟1450網軍全部都以為只要還國瑜來選台北市，就可以複製高雄的罷免投票，引來大批「韓黑」相挺，把台北市從柯文哲手中奪回來，但是事實上民進黨根本就低估了國民黨在台北市的選票。

該網友指出，台北市的選民結構一直以來都是藍大於綠，在2018年選舉中，現任市長柯文哲也是費了九牛二虎之力，才勉強贏了國民黨候選人丁守中3千多票；而如今在民進黨根本就沒有一個像樣人選，如果國民黨真的派出韓國瑜參選台北市，那麼韓國瑜將不費吹飛之力把台北拿下。

這個說法引來其他網友討論，表示「韓國瑜出來穩贏的」、「民進黨2022台北市沒拼的啦，韓跟蔣出來都一樣」、「民進黨根本就不自量力」、「民進黨選舉選到發瘋了」、「韓國瑜哪有他們想像中這麼弱」、「但重點還是韓國瑜的意願吧？」

(中時新聞網)