娛樂8點半》你還記得當年與蘇慧倫、任賢齊合唱《OK? OK!》的歌手羅百吉嗎？被封為「華人電音教父」的他，不僅引領台灣電子舞曲新風潮，走紅時更獨占華語舞曲市場，不過正當事業達顛峰之際，先後傳出在夜店吸毒及婚姻亮起紅燈等醜聞，甚至還一度情緒失控怒砸吳宗憲名車，接連負面新聞重創經營多年的演藝事業。

羅百吉出生在美國，就讀高中時返回台灣，畢業後便踏入台灣演藝圈，從小就熱愛黑人音樂的他，展現出對電子音樂的極高天賦，讓唱片公司相中幫他發行個人專輯，果不其然獨樹一格的電子舞曲，立刻在華語音樂市場掀起熱潮，更被譽為是「唯一能夠讓歌迷連嗨一整夜的歌手」，不過在96年到99年突然從歌壇銷聲匿跡，原來是當時與妻子婚姻陷入低潮，導致無法將心思放在演藝事業上，但最後仍難挽回經營多年的婚姻，而感情路上最受人關注的，莫過於與主持天后陶晶瑩的一段情，當年才剛返台的羅百吉，在pub遇見已經是歌手的陶晶瑩，不僅主動搭訕還要了電話，不過短暫交往後便分手，對於這段姊弟戀，羅百吉則以「純純的愛」來形容它。

羅百吉不滿遭吳宗憲調侃，竟砸壞他的名車洩恨。（圖／中時資料照）

羅百吉在經歷失敗的婚姻後，演藝事業也逐漸走下坡，心情低落的他當時上了綜藝天王吳宗憲的節目，因為不滿遭虧長的太胖像劉爾金，心生不滿的他居然拿鐵棒朝吳宗憲保時捷跑車猛砸，而這一幕全被人目睹，並記下羅百吉車牌號碼，事後吳宗憲報案後得知肇事者是羅百吉，僅把車送修並未提出告訴，對此吳宗憲解釋：「如果這件事見報，他以後怎在演藝圈發展？」也決定私下接受羅百吉道歉並和解，留給晚輩一條生路，事隔多年後兩人也在節目上合體，並強調已事過境遷，早已成為好朋友了。

羅百吉涉夜店吸毒案重創演藝事業。（圖／中時資料照）

主要還是羅百吉涉入夜店吸毒案，重創演藝事業，當時投資的夜店爆出集體吸毒醜聞，警方臨檢帶回上百人應訊，吸毒者就高達82名，而羅百吉也被檢測出尿液裡有K他命陽性反應，導致形象跌落谷底，直到透過自行檢驗報告，和警方2次檢驗證明才得以自清，此外更在臉書公開良民證，強調自身清白及証明並無任何刑事前科，打臉外傳「肇事逃避，酒駕」等負面醜聞，雖然成功擺脫纏身6年的吸毒臭名，但已難挽回搖搖欲墜的演藝事業，就連家人也相當不諒解，更以「家庭破碎」來形容當時的窘境，因此決定帶著再婚妻小遠赴美國當DJ，雖然收入是台灣10倍，但卻未如預期般順遂，便聽從老婆建議返台定居。

羅百吉近年演藝重心已經移至大陸。（圖／中時資料照）

近年積極尋求復出的他，演藝重心已經移至大陸，在各大夜店可說是頗有知名度，還因此獲邀錄製節目《中國有嘻哈》，也找到事業第二春，不過礙於新冠肺炎影響，原本年初與大陸電音歌手王繹龍合辦的巡迴電音演唱會，也緊急喊卡被迫延期，從去年底至今零收入的他，目前只能靠著存款省吃儉用過日子。

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(中時新聞網)