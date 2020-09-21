以下3個星座男很難受到美色誘惑，尤其是有伴侶的，更不可能因為外面的野花肉體出軌。

▍1.天蠍座

天蠍座的男生是出了名的忠誠專一，外表看起來很高傲，並且身上獨有的「霸道總裁」的氣質，吸引了身邊眾多的女生，她們想要用自己熱烈的愛去溶解天蠍男冰冷的心，所以在不知情的外人看來，天蠍男貌似有些花心。但其實天蠍男只要心裡有喜歡的人，他們是絕對不會給別人任何機會的。即使是天蠍男單身的時候，也不會讓人輕易拿下。想要睡到天蠍男，必須拿出真本事，那就是讓他深深的愛上自己。天蠍男真的是可以控制住自己慾望的人，他們只希望自己可以和心愛的人享受魚水之歡，這樣才能使兩人的感情得到昇華。

▍2.巨蟹座

巨蟹座的男生是十二星座中最顧家的好男人，他們幾乎將所有的精力全部放在了自己的家庭之上。滿腦子整天想的就是怎樣能讓自己的家人過得更好，或者是想些讓伴侶開心的法子，路邊的野花他們根本無心去欣賞的。就算是巨蟹男處於單身的狀態，心思細膩的他們也會做過多的思考，在害怕得不償失的情況下，這種危險的行為巨蟹男是絕對不會去實施的，因為他們也害怕麻煩，並且明白有些事情只要碰一次就足以摧毀自己的一切，所以他們會更慎重，即使心動也不會去碰。

▍3.摩羯座

摩羯座的男生是非常傳統的一個人，喜歡墨守成規。要讓摩羯男看上一個人已經很不容易了，更不要說睡了他。摩羯男戒備心也很強，常常處於敵不動我不動的狀態，不管對方用盡各種方法手段，摩羯男都會選擇無視，或者在心裡暗自分析。如果在摩羯男有伴侶的情況下，面對誘惑他們的內心絲毫不會有任何波動，更像是豎起了一堵堅實的牆把誘惑隔絕在外。如果想要睡到摩羯男，就不能靠衝動簡單的頭腦做事了，首先要做的就是讓摩羯男把你看在眼裡，當回事兒了。

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(中時新聞網)