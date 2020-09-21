你是不是也有相同的狀況？

「只要公司有人心情不好，會忍不住很在意。」

「跟人相處的時間一長，好容易累……」

「無法忽視小錯誤，便耽擱了工作進度。」

真的是你沒辦法承受壓力嗎？

不，這樣的你，只是比別人更善於感受！

好比有人天生個子高一樣，這世界也存在「高敏人」。

高敏人的神經系統，工作時，特別容易察覺令人煩心的細節：

→看到主管神情不太好就坐立難安。

→總覺得他人做事不夠細心，老在心裡嘀咕：「改一下不是比較好嗎？」

【精彩書摘】

這樣的你，正是個「高敏人」

你是不是也有相同的狀況？

「在公司只要有人心情不好，就忍不住很在意。」

「跟人相處的時間一長，就好容易累……」

「只要發現一點小錯誤，就很容易耽擱工作進度。」

即使跟周遭的人談起此事，通常會換來「別那麼在意不就好了？」或一臉不可思議地看著你說：「為什麼你能注意到這麼多啊？」

可是，你就是注意到了！對方細微的肢體動作或表情、空氣凝結的氣味、空調設備依稀發出的聲響，你甚至留意到工作上可改善的細節……

對方的情緒或現場氣氛暫且不提，高敏人連同光線、聲音等周遭人完全察覺不到的微小變化都感受得一清二楚。高敏人獨有的「易感」特質，長久以來總被旁人誤解為「太介意」、「太認真」等個人「性格」上的衍生產物。

然而，根據伊蓮．艾融博士（Elaine N. Aron）的調查研究顯示，世界上每五人當中就有一人是「天生敏感」。這份細膩並非由個人性格或環境使然，只是天性如此，這就好比我們知道有人天生個子高一樣，這世界很顯然也存在「天生敏感之人」。

高敏人可輕易察覺周遭忽略的細枝末節。你所擁有的敏感並非個性上的課題，它只是你「與生俱來的氣質」。

首先，我想以我個人的方式搭配艾融博士的理論，為各位讀者解釋何謂「細

膩氣質」（如果已經理解HSP高敏感族是什麼的讀者，請直接跳至第二十六頁

閱讀）。

● 高敏人的大腦神經系統容易對刺激產生反應

心思細膩與不細膩的人，究竟差別在哪裡？

人類神經系統接收到光線、聲音等刺激時，產生的反應因人而異。根據艾融

博士的研究，心思細膩與不細膩的人，大腦神經系統是不一樣的。

此外，根據哈佛大學心理學家傑羅姆．凱根（Jerome Kagan）的研究，高敏感的人從嬰兒時期便容易對刺激產生反應。天性細膩的嬰兒即使接受與其他嬰兒相同程度的刺激，他們四肢揮動的幅度較大，背部像是要逃跑般整個弓起來哭泣，對刺激的反應尤其敏銳。當天性細膩的嬰兒處於同等壓力環境下，他們的大腦會分泌較多神經興奮物質（正腎上腺素，norepinephrine）。另外，神經系統興奮或感到警戒時分泌的賀爾蒙皮質醇（cortisol），細膩的嬰兒分泌得也較其他嬰兒還要多。

不僅是人類，如老鼠、貓、狗、馬、猴子，或任何一種高等動物，對刺激的反應均有不同程度的差異，但對刺激反應較為敏銳的數量比例上，各物種間似乎沒什麼差別。這或許是動物為了物種延續，故繁衍出生性謹慎的個體。

高敏人的神經系統可察覺旁人幾乎不會感受到的細節，因此在職場上經常有如下感受：

「看到主管神情不太好就坐立難安。」

「總覺得他人做事不夠細心，老在心裡嘀咕：『這邊、那邊改一下不是比較好嗎？』」

高敏人察覺這些細節是極其自然的，卻總是被說成「太往心裡去」、「在意這種小事沒用」，在不斷感受對方認為自己太介意的氛圍下，他們忍不住開始懷疑自己「難道是我的問題嗎？」自信也隨之消失殆盡。

高敏人最需要的並非「別在意！」這種話，他們需要有人告訴他們當碰到自

己很在意的事時，具體應對處理的方法。

● 對高敏人而言，細膩是「生存的基礎」

高敏人的特徵，一言以蔽之，即是「超強感受力」。

他們廣泛感受到各式各樣的事物。從人的情緒、現場氣氛等，所有與人際關係有關的，到光線、聲音、氣溫等環境的變化等，這些「自身以外」的影響自然是感受得到的。不僅止於此，他們甚至連當天身體的狀況、心情、腦海靈光乍現的點子等發生在「自身以內」的影響，也多半很快就能意識到。即使同為高敏一族，每個高敏人感受到的事物及強度也都不同。

同樣面對第一次見面的對象，一部分高敏人天生能立即感受對方用字遣詞的細微差別及聲音語調變化，判斷出「這個人一定是個大好人」也有一部分聽覺特別敏銳的高敏人，對聲音的感受比對人際關係的感受更強烈，他們走進咖啡店的第一件事便是確認音響的位置，刻意挑選音樂聽起來不會太大聲的座位。

細膩的心思，不只對人際關係，同時也是工作或身體狀況等生存的基礎。

● 「感受力」伴隨而來的好處與壞處

首先，我們來觀察某個高敏人的一天吧！

常受小事影響，一整天都很在意，你是「高敏人」嗎？（圖／三采文化提供）

細膩的感受力適得其反，天天都心累。

然而從另一個層面來說，只有「高敏人」才感受得到的「好事」也很多喔！我們一起來看看一個精力充沛的高敏人的一天吧！

常受小事影響，一整天都很在意，你是「高敏人」嗎？（圖／三采文化提供）

察覺圍繞在身旁的「好事」，細細品味幸福感受。周遭人、事、物所帶來的

快樂，讓身心都豐潤柔軟了起來。這是高敏人獨有的「感受力」所擁有的好處。

有些人可能嗤之以鼻，認為「不就是某個人對你笑一下，或對你稍微溫柔一點就開心成那樣，這種事不是理所當然嗎？」但請別忘了，活著即是能夠藉由細膩的感受領略許多喜悅。

我寫下本書，也是為了幫助「精疲力盡的高敏人」成功蛻變成一個「精力充沛的高敏人」。

(本文摘自《高敏人的職場放鬆課：給在職場精疲力盡的你，高敏感專業諮商師的42則放鬆處方箋》/三采文化出版)

【作者簡介】

武田友紀

高敏感專業諮商師

日本屈指可數的高敏感專業諮商師。本身也是高敏人。九州大學工學部機械航空工學系畢業後，原於大型製造商擔任研究開發工作，後因其卓越的分析能力及與生俱來的高敏感氣質，遂以諮商師身份獨立開業。以日本各地高敏感族諮商個案為基礎，深入鑽研高敏感族獨有的人際關係，並探究適情適性發展的工作選擇方法。重視高敏感族心理機制的諮商及精心設計的工作適性測驗廣受個案好評，尋求諮商的人自各地蜂擁而至。

【譯者簡介】

呂盈璇

淡江大學應用日語系學士，自由口筆譯者，美國瑜伽聯盟認證指導師。熱愛瑜伽、煮食及旅行。在瑜伽與文字間觀照人生，也療癒自己。譯有《高敏感是種天賦》、《不在乎的勇氣》等書。

《高敏人的職場放鬆課：給在職場精疲力盡的你，高敏感專業諮商師的42則放鬆處方箋》/三采文化出版

(中時新聞網)