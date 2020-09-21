:::日本最難預約的高敏感專門諮商師:::

——武田友紀，這樣說：

「你能想像把熱帶地區的香蕉，挖去北極種植嗎？

若你是個高敏感人，請別再勉強自己，

活用你的天生特質、尋找更輕鬆自在的生活方式！」

◎你不需要刻意遲鈍，只要順著天性，在工作中善用放鬆技巧！

•遠離每日壓力：從「五感｣保護自己、恢復元氣。

•人際關係更圓融：學習畫界線、練習依賴他人、勇敢去討厭。

•輕鬆工作的技術：尋找適任的工作、有時也該盡全力逃避。

【精彩書摘】

與心情不好的人相處之道

「職場上只要有人心情不太好，光是跟他們同處一室就讓我如坐針氈。」

「我會因為一點小事而被抱怨或被說得很難聽，很容易被遷怒。」

碰到這種狀況該怎麼辦呢？三項對策如下：

．心想「這個人心情不太好啊！」然後不管他。

．儘可能保持物理上的安全距離。

．該呵護的對象是自己，不是對方。

● 將他人的情緒放水流

高敏人太懂得察言觀色，一察覺到旁人的情緒總覺得自己該做點什麼，於是傾向採取「開朗地跟對方打招呼」、「對待情緒不佳的人更周到」的行動。

不過，實際上當高敏人對他們越客氣，對方越會得寸進尺。「我不管！你要為我的情緒負責！」動輒一點小事就來抱怨或找碴。為人設身處地著想是高敏人的優點，但若碰上情緒暴躁的人，這種能力只會適得其反。

每個人都必須為自己的情緒負責，任何人都沒有責任替誰扛。

面對這類情緒控管不佳或動輒遷怒他人的人，無論就物理或心理上最好都保持距離，置之不理也別靠近。一旦發現某人看起來情緒有些暴躁，認知只需停留在「啊，這個人心情不好！」然後就此遠離此人，不必再管他。

我知道，這些情緒不佳的人只是在旁邊都令人坐立不安。這時候可以去上個洗手間，或轉移陣地到別的地方工作，請儘可能遠離此人。同住家人心情不太美麗時，可以去散散步或買個東西，或乾脆直接出門避避風頭也是個不錯的辦法。

如果待在心情不好的人身邊會讓你心神不寧，請採取自我照護的行動，例如跟性情溫和沉穩的人說說話，女孩子的話可以抹點護手霜，而非想方設法照顧那位心情不好的人。

「努力後仍沒自信」時的自我檢查重點

上班族S被賦予的任務是統整團隊，但他卻沒什麼自信，老是沒辦法積極地好好放手做。

後輩處理業務的速度很快，同事英文能力很強。S看到後輩工作的樣子會想「我也得快快學會把E-mail 回好才行」，開始確認E-mail 信箱，正想動手回封信時又看到英文很厲害的同事，便開始焦慮「下班回家得更認真念英文才行！」

看著團隊成員的優點，心裡不禁焦急起來，要求自己這個也要會、那個也要通。

「什麼都要求自己得學會，努力了還是沒什麼自信。」

這類諮商個案的共同點就是個案本人通常看不到自己的優點，一個勁兒傾全力想克服自己的弱點。

S原本就不太擅長用很快的速度處理業務，也不諳英語。S在做的是「克服弱點的努力」。

● 「克服弱點」的努力與「活用優勢」的努力

努力有兩種，一種是「克服弱點的努力」，另一種是「活用優勢的努力」。

克服弱點的努力，是種責難自己的努力，彷彿獨木舟逆流向上，再怎麼奮力往上划，只稍一個閃神就會被大水沖走。努力或許能讓自己勉強跟上一般人程度，但再怎麼努力，原本不擅長的事物還是無法經由努力變得跟原本即擅長此道的人表現一樣優異。

但如果是「僅限於這個專案期間」或「英語先練到能進行日常會話的程度」這類期間或程度限定的努力，有限度的逆流而上是可行的。

但如果「只注視同事的強項，卻不去看自己的優點」、「現在從事的工作雖然是主流，但其實做得很痛苦」，這就只是持續逆流而上，永遠無法實現的努力。

「不擅長的事」也可以解釋為「沒興趣／不適合」。嘗試做自己不適合或沒興趣的事，並不會因為這份努力而做出成果。將意識聚焦在自己的弱點反而削弱了自信，不安跟焦慮也讓自己精疲力盡。

另一方面，活用優勢的努力可歸類為「自然的努力」。原本就擅長的事自然容易上手，努力直接締造成果，就像獨木舟順流而下一般。

剛剛提到的上班族S，一直熱衷於閱讀改善業務效率的書籍。而綜觀整個團隊，建構一套大家都能輕鬆作業的工作機制，澈底提升效率的任務正是S最擅長的事，也是他最應該投注的努力。團隊領導者的角色其實非常適合他。

只是，雖然是領導者但自己同時也是團隊的一員，必須做好負責的業務，卻因身處於無法集中注意力在自己強項「業務效率化及機制化」的環境下，於是只著眼於眼前的弱項，一步步失去了信心。

S下定決心到達成工作機制化為止，先將自己眼下的工作分攤給團隊成員，自己則專注於活用原本的強項。他說當他開始將心思轉向本來就擅長的事物，心裡真的踏實了不少，對工作的熱情也提升了。

學著遠離情緒不佳的人，職場生活不再如坐針氈！（圖／三采文化提供）

● 克服弱點，不如活用優勢

一而再、再而三的努力依舊自信全無的時候，請檢視看看自己是否正傾全力克服弱點。

工作上，我絕對建議大家與其投注心力克服後天弱點，倒不如「活用先天的優勢」。擅長的事情通常都是很適合自己的事。因為開心自然能付出努力，水到渠成下努力得到成果，取得成果後更有動力，於是更主動花心思投入。反覆進行終至熟練，進而取得更大的成果。

工作一旦從活用優勢開始，有助於形成從動機到成果相輔相成的「龍捲風」效果。如果想在職場上發揮所長，請將自己擅長的事寫下來，並思考如何運用在工作上。

(本文摘自《高敏人的職場放鬆課：給在職場精疲力盡的你，高敏感專業諮商師的42則放鬆處方箋》/三采文化出版)

【作者簡介】

武田友紀

高敏感專業諮商師

日本屈指可數的高敏感專業諮商師。本身也是高敏人。九州大學工學部機械航空工學系畢業後，原於大型製造商擔任研究開發工作，後因其卓越的分析能力及與生俱來的高敏感氣質，遂以諮商師身份獨立開業。以日本各地高敏感族諮商個案為基礎，深入鑽研高敏感族獨有的人際關係，並探究適情適性發展的工作選擇方法。重視高敏感族心理機制的諮商及精心設計的工作適性測驗廣受個案好評，尋求諮商的人自各地蜂擁而至。

【譯者簡介】

呂盈璇

淡江大學應用日語系學士，自由口筆譯者，美國瑜伽聯盟認證指導師。熱愛瑜伽、煮食及旅行。在瑜伽與文字間觀照人生，也療癒自己。譯有《高敏感是種天賦》、《不在乎的勇氣》等書。

《高敏人的職場放鬆課：給在職場精疲力盡的你，高敏感專業諮商師的42則放鬆處方箋》/三采文化出版

(中時新聞網)