武田友紀，本身就是個高敏人。大學畢業，任職於大型企業產品開發部門。因為天生細膩的個性，顧慮同事人際關係、擔心工作進度耽誤、害怕辜負主管期望……終於在第6年的某天，提交了一份重要數據報告後，無法再踏入公司大門。

「為什麼只有我沒辦法承受！」

她不斷地責怪自己，對主管、同事更是愧疚到不行。原本只想休息一個月，沒想到，光是看到公司LOGO就會猛掉淚，無法再接近這個地方，之後她請了2年的長假。2年的時間，她畫畫、看著天空、待在家、幾乎不跟人接觸，終於找回那個平靜的自己。知道自己適合做什麼、無法做什麼後，重回職場也有更適任的表現。

後續，她更將專長與喜好運用在與人面談，獨立成為諮商師。由於對於高敏人的心情能感同身受，加上擅長數據分析，因此獲得許多高敏感族群的信賴。目前工作室的「適職診斷」、「高敏感諮詢」尤其受歡迎。

【精彩書摘】

總為了他人的情緒心煩意亂

「公司只要有人心情不好，我就會忍不住在意。」

說這句話的是在製造商負責製作產品目錄的B。她的上司工作能力雖強，但性格陰晴不定反覆無常，據說連早上進公司時的一句「早安」都可能造成他的不快。他指正其他部門的失誤時口氣滿是不耐，敲鍵盤發出的聲音也有點粗暴。

「老闆看起來很煩躁時我都超擔心的。想跟他說話時還要先拿捏好開口的時機點，或儘量不發出聲響避免刺激到他，雖然我沒有直接被颱風尾掃過，但……」為了不想被主管的情緒影響，B總是一個勁兒地將專注力集中在電腦螢幕，這種做法實在很耗費心力。

只要某人發脾氣，即使對方不是在生自己的氣，卻很容易被對方的聲音語調影響，如坐針氈。聽到同事被厲聲警告，連自己也覺得痛苦。畢竟只要處在相同空間，同事被唸的聲音很自然就會傳進自己耳朵，不少高敏人都這麼跟我說。

● 高敏人意識到對方的情緒是很自然的

如果你有「察覺他人狀況與情緒，且因此受到他人左右」的煩惱，就一起來看看這個章節吧。

對高敏人而言「察覺某人心情很差」與「看見桌上有個杯子」一樣自然。要他們「根本不必在意！」等同被人要求「杯子明明進入視線範圍了，難道裝作沒看到嗎？」很明顯看得到的東西卻要他們「不必看也沒關係」，他們不明白究竟該怎麼做，才能「對杯子的存在視若無睹」。

擺在高敏人眼前的事實是：「拜託，我也不想在意好嗎！但即使我不想看，它還是進到我的視線裡；即使我不想聽，聲音也會流進我的耳朵啊！」如同很難讓眼前的杯子從視線中消失一樣， 不察覺某人的情緒—不是假裝沒有察覺，而是從頭開始完全不去察覺，這對高敏人而言簡直難如登天。

「不是沒想法，是太在乎別人！」高敏人在職場心好累圖。（圖／三采文化提供）

另一方面，鈍感人未曾擁有能察覺細節的神經系統。因為不具備察覺的能力，所以根本沒發現，即使察覺到了也約莫是「嗯……有差嗎？」就過去了的程度。

說出「別那麼在意不就得了？」的人其實沒有惡意，他們單純是本身不具備察覺能力，無法理解高敏人的感受罷了。高敏人該學會的不是訓練自己「不察覺」，而是懂得「如何處理自己察覺到的狀況」（具體處理方式留待第三章、第四章再探討）。

● 為何高敏人總是以他人為優先？

「總是忍不住優先考慮對方，永遠把自己的事情擺在最後。」

這也是察覺到對方的狀況跟情緒後最容易發生的狀況。跟朋友碰面，看到朋友似乎有話想說，於是不自覺成為一位傾聽者，整場聚會下來，自己幾乎沒有機會說上話。

搭電車時，覺得身體不太舒服坐在位子上，但看到需要幫忙的人上車，隨即就把自己的位子讓出去。同事看起來好像很忙於是伸出援手，但幫著幫著不知怎的最累的工作到最後都集中在自己身上。

我實在碰過太多「永遠將他人的需求優先於己」的高敏人。為什麼有這種狀況呢？原因其實跟我們前面談的內容完全相同。

因為高敏人可根據對方微小的肢體動作、用字遣詞上的細微差別、說話語調等捕捉訊息，感知對方可能的期待。由於對方的每一個期待諸如「請聽我說話」、「我好想坐下」分開來看都是微不足道的小事，這讓高敏人覺得「只是這樣的話應該還好」，於是忍不住想幫對方一個接一個地實現願望。

問題是，高敏人的感受程度比鈍感人多太多了。正因為感受得多，讓步的次數也多，於是乎自己的優先順序便頻頻往後推。

高敏人若要活得好、有活力，最重要的是仔細聆聽內心「我想這樣做」的聲音，必須優先考慮自己，積極到幾乎懷疑「這樣任性真的好嗎？」的程度。

這種「因為察覺到他人需求，因此將自己的需求往後擺」的機制也會以其他

形式顯現，例如以下的例子。

● 「沒有自己的意見」、「沒有自我軸心」其實是誤會

「被上司問『你怎麼想？』時，腦子一片空白，沒有自己的意見。」上班族C告訴我，說他在公司被主管徵詢意見，一時之間說不出一句話來。

「我沒有自己的意見。」

我碰到好多高敏人都曾這麼說。但是，他們真的沒有自己的意見嗎？

才沒有這回事！

很多時候高敏人以為「自己沒有意見」其實是誤會。他們是「雖然有意見，但因為得回應對方的需求，所以心裡想說的才說不出口」，僅此而已。

故事中的C提到，如果對方是好朋友或家人等能放心的對象，「應該不是這樣的吧？」、「這麼做可能比較好喔！」等，想法似乎較能自在地從腦中浮現。當然也不是所想之事百分之百全都能講出來，但肯定有自己的意見。

此外，如果被上司或自己不擅長應付的人徵詢意見，即使對方開口問「你覺得呢？」高敏人心裡明白這些人只是尋求你的認同，他們其實根本不想要答案，又，或許只需簡單扼要的回答等……高敏人會試圖按照對方所期待的正確答案來回答。

高敏人能確切從對方的口氣、用字遣詞的強弱感受對方心中可能的正確解答。更甚者，他們會觀察主管跟下屬間的互動、平常的言行舉止，判斷出「這個人只想聽重點」或「如果沒有一次給出正確答案對方臉就會很臭」等，他們有澈底摸清對方的傾向。

即使內心有種種意見，「我覺得這樣做還不錯」、「在這個模式時A比較好，但如果狀況改變就是B比較好」，但只要考慮到必須根據主管的喜好給出對方期待的答案，而且還得在規定時間內作答，一想到這就一句話也說不出口了。

這種狀況就彷彿從裝有各式各樣玩具（＝意見）的眾多扭蛋中，拚命想扭出裝有「正確答案」那一顆。太想取出那顆「正確答案」扭蛋，卻使得原有的其他意見全都卡在一塊兒出不來，也因此才誤以為自己「沒有意見」。

記住！心中一產生「我沒有自己的意見」的想法時，趕緊先找個讓自己安心的地方，拿張紙將浮現在腦中的想法一個一個寫下來試試看。

或者，請找家人或朋友等能讓你放心的對象，試著跟他們講講「老闆在某某事上問了我的意見……」通常，藉由講給自己放心的對象聽的方法，大多能流暢說出自己的意見。

首先要先察覺到「自己是有意見的」，接著試著放鬆去想「即使對對方來說不是百分之百正確答案，還是試著表達自己的想法」，一點一點地將自己的想法傳達給對方。

(本文摘自《高敏人的職場放鬆課：給在職場精疲力盡的你，高敏感專業諮商師的42則放鬆處方箋》/三采文化出版)

【作者簡介】

武田友紀

高敏感專業諮商師

日本屈指可數的高敏感專業諮商師。本身也是高敏人。九州大學工學部機械航空工學系畢業後，原於大型製造商擔任研究開發工作，後因其卓越的分析能力及與生俱來的高敏感氣質，遂以諮商師身份獨立開業。以日本各地高敏感族諮商個案為基礎，深入鑽研高敏感族獨有的人際關係，並探究適情適性發展的工作選擇方法。重視高敏感族心理機制的諮商及精心設計的工作適性測驗廣受個案好評，尋求諮商的人自各地蜂擁而至。

【譯者簡介】

呂盈璇

淡江大學應用日語系學士，自由口筆譯者，美國瑜伽聯盟認證指導師。熱愛瑜伽、煮食及旅行。在瑜伽與文字間觀照人生，也療癒自己。譯有《高敏感是種天賦》、《不在乎的勇氣》等書。

《高敏人的職場放鬆課：給在職場精疲力盡的你，高敏感專業諮商師的42則放鬆處方箋》/三采文化出版

(中時新聞網)