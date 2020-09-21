【回憶殺】54歲資深女星林秀玲是沛小嵐的妹妹，她跟隨姐姐的腳步踏進娛樂圈，16歲就演出電影處女作《鑰匙遊戲》，外型亮眼的她星路頗順遂，幾乎每年都有推出新作品，是電影和本土劇雙棲的演員；不只如此，林秀玲的情史也很豐富，曾和庹宗華、「豆導」鈕承澤相戀，後來拍《雪中紅》結緣大陸男星姚卓君，42歲結婚後逐漸淡出螢光幕。

林秀玲年輕時先後和「國光幫」的庹宗華、鈕承澤交往，據悉，庹宗華認為鈕承澤搶他女友，兩人產生嫌隙、反目成仇。和鈕承澤戀愛的4年，小倆口從不避諱的在鏡頭前放閃，大方的以情侶之姿參加節目，分手後兩人沒有交惡，即便林秀玲結婚生子，鈕承澤還是邀請她飾演電影《艋舺》趙又廷的媽媽。

林秀玲曾和鈕承澤交往4年。（圖／中時資料照）

鈕承澤2018年涉嫌性侵女工作人員，不只粗暴強吻，還侵犯女方遭到檢方依強制性交罪起訴，今年4月一審被判4年徒刑。林秀玲當時聽聞舊愛鬧出社會案，除了震驚還是震驚，她表示已和鈕承澤失聯多年，認為他沒有結婚可能比較孤單，用了不對的方式對待女生，並同情鈕媽媽一定很傷心。

林秀玲小檔案

林秀玲曾在情場愛過、痛過、哭過，本來打算抱持不婚不生的主義，沒想到在41歲那年相識同劇男演員姚卓君，交往一年多即結婚生子，為了專心照顧家庭和兒子，她減少許多戲約，最新的作品已是2016年的《紫色大稻埕》。

林秀玲出道將近40年。近年為了家庭息影。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)