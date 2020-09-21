不知道湖人球星「小皇帝」詹姆斯假如看到這段大兒子上傳的IG抽菸影片，該做什麼回應或感想？身為詹皇大兒子的布朗尼，日前突然在IG貼出自己在黑暗環境中抽菸的影片，儘管他馬上刪除，卻已被外界瘋狂轉載，甚至登上美國熱搜。

畢竟布朗尼將於下個月滿16歲，更是備受期待的全美高中菁英球員，他的一舉一動自然會被放大檢視，如今隨著詹姆斯今年7月離家前往奧蘭多隔離園區，目前已經兩個多月沒有見到布朗尼，因為詹皇只讓自己妻子莎凡娜進入園區陪伴。

甚至有球迷開始懷疑，布朗尼是不是在抽大麻菸，而非一般的香菸，不少球迷乾脆跑到詹姆斯的推特與IG上面留言，且附上布朗尼抽菸影片或照片，詢問正在努力追求個人第4冠的詹皇，是否知道自己大兒子做出如此負面的脫序行為？

詹姆斯今年季後賽改變以往都把自己社群媒體關閉的慣例，因為待在奧蘭多隔離園區的他，不想斷絕自己跟外界的聯繫，甚至20日才發了他在吹口琴與品酒的IG動態，卻沒想到布朗尼趁著老爸不在的這幾個月，似乎已經太過放縱自己了。

（珍惜生命，拒絕毒品）

(中時 )