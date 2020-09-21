寶島一姐謝淑薇在法國網球公開賽的熱身賽羅馬公開賽，雖然女單第一輪吞敗，但在擅長的女雙討回面子，與捷克搭擋史崔可娃（Barbora Strycova）一路過關斬將，台北時間20日深夜於決賽6比2、6比2擊退德國安娜萊娜（Anna-Lena Friedsam）／羅馬尼亞歐拉露（Raluca Ioana Olaru），斬獲兩人本季第4座冠軍。

這場女雙決賽謝淑薇／史崔可娃第一盤針對歐拉露的發球強攻，憑著兩次破發成功優勢先下一城；第二盤台捷組合雖然在2比0領先下被追成2比2平手，但接下來連搶4局，最後在對手的雙發失誤中結束比賽，賽後WTA官方臉書粉專大讚台捷聯軍是活力十足的雙人組，展現出色的球技。

謝淑薇和史崔可娃目前在女雙世界排名分居一、二名，兩人本季已經勇奪21勝，至今只有在澳洲網球公開賽女雙決賽吞過敗仗，進帳4座冠軍、1座亞軍，這也是謝淑薇繼2009、2013年後，個人第三度在羅馬站帶走冠軍，她與史崔可娃今年羅馬賽一盤未失，取得合作以來第9冠，將帶著這股氣勢問鼎今天開打的法網大滿貫。

因為新冠肺炎疫情在歐洲依然嚴峻，羅馬公開賽最後也採取閉門進行，謝淑薇昨天準決賽結束後，仍朝空蕩蕩的觀眾席揮手致意，WTA臉書粉專也分享這個有趣的畫面，表示她一直都沒改變。

(中時 )