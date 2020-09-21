隨著美國2020年總統大選進入最後的衝刺階段，「十月驚奇」（October Surprise）一詞越來越頻繁地出現。它是美國選舉政治的術語，指在11月初的投票日前夕突發的對選舉產生重大影響的事件。鑒於川普與拜登在中國大陸議題上多次交鋒，這屆大選是否會出現以大陸為主題的「十月驚奇」，引起關注。其中被認為最可能的是川普宣布退出美中第一階段貿易協議，其次則是中美為南海問題開戰。

據《美國之音》報導，美國網路媒體《政治圈》(Politico)近日就此問題徵集了多位來自不同領域的資深中國問題專家的意見。主導此專案的Politico中國事務主編維爾特（David Wertime）表示，他認為出現與大陸相關的「十月驚奇」有可能發生，但機率不大，因為川普正忙於應對其他危機。

據Politico和清晨諮詢公司（Morning Consult）進行的民調顯示，在經濟、醫保、新冠疫情、國家安全、稅收、教育、環境、最高法院、移民、外交政策和中國這幾大選舉議題中，「中國議題」在選民心目中的重要性排在最末位。在近2000名受訪的註冊選民中，只有35%的人認為中國議題對於他們的投票決定「非常重要」，這一比例在民主黨選民中是29%，在共和黨選民中是47%。相較之下，經濟、醫保和疫情是最有決定性的大選議題，認為它們「非常重要」的受訪者比例均達到70%以上。

分析人士認為，這或許可以解釋為什麼川普和拜登的競選團隊都不太可能刻意製造與中國相關的「十月驚奇」來提振選情。不過，也有分析認為，雖然中國議題本身不是最重要的，但現在它與其他諸如疫情與經濟議題交纏，這使得中國議題依然會在大選的最後階段不斷出現。

維爾特還認為，是否會出現與大陸相關的「十月驚奇」並不完全取決於華盛頓，還取決於北京是否會在美國大選前採取「擾亂選舉」的行動，儘管他認為北京這麼做的可能性不大。美國情報機構亦曾警告，大陸正試圖通過政治宣傳、虛假資訊傳播和網路攻擊來影響2020年的美國總統大選。

如果出現了跟中國相關的「十月驚奇」，最有可能的內容是什麼？據Politico指出，獲得最多的答案是「川普宣佈退出與中國簽訂的第一階段貿易協定」；其次是「美國在南海對中國開戰」。

此外，本次「十月驚奇」的猜測還包括：批准新冠疫苗使用；從德國、阿富汗或韓國撤軍；與伊朗重簽核協議或者對伊朗發動空襲；向種族抗議聲勢浩大的城市大規模派遣國民警衛隊或宣佈戒嚴；填補可能出現的最高法院大法官空缺等等。

專家們認為，今年的「十月驚奇」不太可能出現在外交政策的領域，現在大流行病的重要性遠遠超過任何外交政策問題。而且今年即使出現「十月驚奇」，其影響力也會低於以往，因為選民「該知道的都知道了」，許多選民早已做好了決定甚至提前投票。

(中時新聞網)