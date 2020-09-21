G奶女星熊熊（卓毓彤）擁有甜美外型、G奶火辣身材，日前才爆與開特斯拉的富二代鄭旭哲交往，甚至傳出好事近，未料近日卻捲入性愛片外流疑雲，現更有網友在批踢踢上爆料並比對特徵，猜測影片男主角神似曾和熊熊傳緋聞的男星言明澔。

有網友在批踢踢以「有沒有言明浩的八卦」為文，表示言明澔（本名簡宏霖）曾和熊熊拍戲傳出緋聞，接著意有所指地說：「看了一下他的ig 身材真好，肚臍附近的毛很茂密，另外右小腿內側還有黑色刺青（正後方看不太到 要非常仔細才能發覺），感覺是個女人緣很好的男演員，跟最近看到的影片有點像」。

網友討論影片男主角。（圖／翻攝自批踢踢）

但也有網友留言回應，感覺影片中的男子有點肚子，而言明澔有腹肌、身材好，覺得胖瘦差有點多，可立即就有網友貼出言明澔去年九月出席偶像劇《網紅的瘋狂世界》記者會時，坦言自己曾暴肥7公斤的新聞，而比對影片裡的身材，有人就猜測影片裡的人，剛好很像發福時的言明澔。

而據周刊王報導，言明澔經紀人表示：「我們沒有看過影片，所以對於網友的諸多猜測是無法評斷的，不知道要如何回應。」

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(中時新聞網)