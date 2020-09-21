一位民眾用好市多商品當作「綠綠警告」發給麻吉，對方不但一看秒懂，也讓1萬多名網友驚呼：實在高招！（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

美式賣場好市多（Costco）販售多款進口商品，不論份量或是販售價格深受國人喜愛，也因此賣場內常常充滿人潮。不過逛好市多竟也能替兄弟發現女友偷吃內幕！一位民眾用好市多商品當作「綠綠警告」發給麻吉，對方不但一看秒懂，也讓1萬多名網友驚呼：實在高招！

一位網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享，近日逛好市多時，意外看見自己老公好友的女友正牽著別的男人逛街。原PO回頭告訴老公後，只見他發了一張圖給自己麻吉，對話如下：

老公：「好市多新品欸」

麻吉：「我知道啊。臉書有看到」

老公：「你看它盒子什麼顏色？」

麻吉：「綠色啊！」

老公：「還有我老婆愛喝的飲料你看什麼顏色？」

麻吉：綠色啊！

老公：「嗯~（不說話大概10秒）」

麻吉：「我知道了。確定嗎？」

老公：「確定。」

麻吉：「在哪？」

老公：「好市多。好好處理」

麻吉：「謝了。兄弟」

而對話中的兩樣好市多商品分別是「芭樂檸檬汁」和「檸檬生乳酪蛋糕」，全都是綠色的包裝，透過兄弟間的默契成功破解「綠綠暗號」，老公的麻吉瞬間明白女友偷吃真相。最後原PO表示，「希望告知是對的，麻吉也聰明。蛋糕好吃。」

而貼文一出，網友馬上蓋起高樓，在12小時內湧進1.1萬人按讚，紛紛留言表示，「高招！」、「果然麻吉」、「真有默契，真不愧是兄弟」、「麻吉也太厲害，你老公可以跟他結婚」。不過也有其他網友認為，「說不定是人家家人阿」、「結果他只是跟弟弟關係很好，或者是牽著爸爸逛街」。擔心最後麻吉女友會不會因為神展開被分手，應該要問清楚一點比較好，不然斷人姻緣。也讓眾人紛紛敲碗後續發展：求下集！

(中時新聞網)