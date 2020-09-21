美中對抗情況下，美國猛打台灣牌，大陸則以軍演作為回應。前海基會副秘書長李慶平直指，美國有3件事千萬不能做，否則會踩到紅線，對岸可能就會動手。

李慶平接受香港媒體《中評社》訪問時表示， 美國猛打台灣牌，可能會加強對台關係，例如衛生部長、國務院次卿等官員先後訪台，美國軍艦、軍機航經台海、對台軍售。但美國有3件事千萬不能做，否則會踩到紅線，造成兩岸衝突的可能性。一是美軍戰艦停泊台灣的港口；二是戰機停降、並常駐台灣機場；三是美國做出令中國大陸不能忍受的作為，例如支持台灣法理台獨、美軍進駐或正式承認台灣等。

李慶平建議，台灣60%的投資在大陸，40%的出口貿易也在對岸，兩岸關係密切，所以台灣與北京、華盛頓保持等距的外交，是最好的政策戰略。

至於大陸是否會對台灣動武，李慶平認為，大陸的《環球時報》與《人民日報》海外版針對台灣兩度刊登警告言，這是屬於次級警報。如果是《人民日報》或《新華社》發布，就是正式警告。大陸一旦發布紅頭文件，就等於最後警告。

(中時新聞網)