入行7年的莫允雯今年以三立戲劇《用九柑仔店》的「陳昭君」一角入圍金鐘獎女主角獎，她回憶當天接到入圍恭喜電話的當下極度震驚，甚至在客戶面前直接大哭，「往年對金鐘獎多少會有像期末考般的小小期待，但2020讓我很多心態都有很大轉換，覺得今年應該沒有我的事吧，沒想到反而因為沒有期待，變得更感恩這次入圍，得不得獎因此超級不重要！因為入圍已經是天上掉下來的禮物！」

莫允雯坦言，今年本來是她想「放棄」的一年，因為疫情導致很多工作延遲或取消，太多的變數，讓原本就對自己很沒自信、害怕不確定感的她，再度陷入恐慌不安，甚至心想「算了、不想演戲了，想轉行開創其他事業，過自己的生活」，幸好數月前她開始拍Podcast，拍影片這件事讓她很快樂，突然覺得人生很長、還有很多事可以做，自己不一定要繼續當演員。但當時身邊很多導演朋友、演藝圈前輩都勸她「先等等、不要衝動、不要放棄」，幸好後來接拍一部電影《格瑞特真相》，竟然重燃了她的希望與信心。

莫允雯透露自己是個很沒自信的人。（粘耿豪攝）

「當時心裡已經半放棄，沒抱任何期待去演，也沒給自己任何壓力，這是我第一次在完全零壓力、零期待之下表演，結果反而變得超級鬆，覺得表演還是很好玩」。她說，2020教會她最大的一件事，「就是要鬆開！」她不諱言以前的自己是很容易糾結、執著也很ㄍㄧㄣ的人，總想著是否要再更努力一些，但拍這部電影時的自己，已經想要放掉演員身份，卻因在過程中跟導演聊得很愉快，沒帶任何壓力或多餘想法，單純在很「鬆」的狀態下去表演，沒想到反而「舒服」了！

莫允雯說，這一切轉變，其實跟她幾個月前成立「莫允雯Honest Hour」頻道，拍攝心靈議題影片討論心理健康，正視、面對並修復自己的創傷有很大關係，她在每一集影片都超誠實不斷自我爆料，包括聊為何一直遇到劈腿渣男、聊自己的受害者心態、講霸凌等議題，「能講出來幾乎就快好一半了！」她甚至想過要邀《用九柑仔店》自己演出的角色「昭君」來上節目，「讓昭君來面對自己的黑暗面、治癒自己」！

莫允雯原本已想要放棄當演員。（粘耿豪攝）

她覺得，拍影片這件事，開啟了她想要繼續了解、改變並跳脫以前的自己，也對她的表演有很大幫助，激發她更正視且不害怕地去面對很多情緒，「之前會一直抱怨2020年失去很多、怎麼這麼討厭，但現在已能換個角度看待這一切，發現我獲得很多以前沒有過的東西，也改變了我很多對生活工作的想法，覺得要很珍惜人生！雖然過程沒有很舒服，但之前的我不舒服，卻可以讓未來的我很舒服，這是宇宙送我的禮物」！

她與籃球員鍾秀鼐穩定交往一年多，坦言男友也看著她一直以來的掙扎與努力，在她低潮時也一直在鼓勵她，也很開心她能面對自己並學習接受未知。

莫允雯這幾個月找到讓自己「鬆」的生活態度。（粘耿豪攝）

莫允雯謙稱自己其實不是有天份的演員，且因小時候在台灣只讀到小學二年級就出國，所以一開始回台灣時連劇本都只能看懂一半，後來半強迫式學中文，至今只會書寫寫家裡地址和名字，但會看、會打字。因中文程度差，加上並非表演科班出身背景，她當年在《真愛黑白配》獻出處女秀後，緊接著就在《妹妹》挑大樑，但那對當時不懂演戲的她來說根本如同「表演地獄」，「 我後來對很多表演的不自信、恐懼都來自那時候」。她說當時拍戲不知道怎麼出力，亂用力還把肌肉拉傷，也不懂鏡頭，一場爆哭戲，她的頭還低下來，攝影師根本拍不到她的臉，還是靠著藍正龍幫忙、抓起她對著鏡頭。

「突然有這麼重的角色莫名來到我手裡，只能邊拍邊學，最辛苦的是心理狀態，我不知道怎麼承受這些。而且當很多人不看好妳，妳是會知道的，這樣的壓力更大了！」直到後來演出植劇場，在王小棣老師的調教下， 她才慢慢抓到表演是怎麼一回事，以及如何運用自己的情緒，並體會到表演是好玩的。

(中時 )