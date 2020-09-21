旱溪支流「烏牛欄溪」20日清晨浮現數噸魚屍，晨起運動民眾聞到刺鼻化學味夾雜腥臭味，懷疑是上游黑心工廠排放廢水。台中市環保局派員稽查並採樣，初步了解是肉品工廠排放含有油水的清潔劑廢水，依水汙法開罰至少3萬元，並通知河川管理單位清除暴斃魚屍。
暴斃魚群集中在烏牛欄溪匯流旱溪水域，上千尾吳郭魚翻肚，曝屍水面，空氣瀰漫腥臭味，令人作噁，還有大量魚群擱淺在淺水處，載浮載沉。陳姓民眾爆料表示，前一天早上目擊上游一家工廠排放大量廢水，因枯水期溪水量少，無法稀釋，毒死整條溪流生物。
台中市環保局派員到場稽查，確認金谿橋、烏牛欄溪橋下確有死魚分布情形，現場採集水體檢測，溶氧0.22mg／L、pH值7.4、水溫26度，至於氰化物、重金屬未檢出。稽查人員追查發現汙染水體夾雜油脂及清潔劑，來自一間肉品分切工廠，依水汙法裁處至少3萬元罰款，
台中市環保局稽查大隊長羅文遠說明，該肉品分切工廠因清洗作業區及地面，油脂混合水中雜質，造成水體乳化現象。因枯水期水量降低，加上人為汙染導致溶氧降低，造成大量魚群死亡，已責請水體管理單位盡速清除魚屍，並要求該廠增設油水分離或汙水處理設備。
(中時 )
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