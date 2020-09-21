駐美代表蕭美琴在推特簡介上自稱「駐美大使」引發關注，蕭美琴深夜在臉書表示，她實在不忍讓支持者大家失望，但還是要說明一下。她跟美國政府機關互動的正式職銜還是「台北經濟文化代表處代表」， 私人推特的簡介上用Ambassador不是美國官方目前所承認的稱謂。

蕭美琴指出，這兩天很多台灣的朋友針對她推特上的簡介，興奮開心來訊，但她跟美國政府機關互動的正式職銜還是很長的 “Representative, Taipei Economic and Cultural Representative Office”. 中文是「台北經濟文化代表處代表」。

她說，七月底到任後像拼命三郎一直努力跟各界接觸、溝通、爭取，盼長期台灣在國際上碰到的不公平待遇能夠有所改善。在代表處同仁一起努力下，有些事情確實有所進展，美方對我們許多的訴求也多正面看待。但是，每一步都是艱辛，也不可否認，雙邊關係的法律結構，以及美國的政策框架「一中政策」還是存在著。

所以她在私人推特的簡介上用Ambassador不是美國官方目前所承認的稱謂，「但也不是我自封自嗨」。For all practical purposes, 她在美國代表台灣，實際工作跟各國使館沒什麼不同，甚至因台灣處境艱困，她的工作量以及跟美方互動頻率比其他國家大使的業務還要多跟複雜。

因此，她說，ambassador 不但是對現有工作的形容詞，事實上也已經成為許多美方各界友人稱呼她的方式。這些年在台灣人民努力創造民主、自由、繁榮的社會，以及公私部門在防疫過程中亮眼的表現，讓國務卿龐培歐曾經形容台灣是「可靠的同伴」、「世界良善的力量」，甚至以衛生部長訪問，和前所未有的國務院次卿親臨李前總統告別式，來彰顯美國對台灣民主和經濟自由的肯定與支持。

蕭美琴強調，蔡總統任命她來此，身負重任。雖然存在著長年的法律、政治、以及地緣戰略的障礙與局限，台灣有許多故事，需要被國際上更多人看到，而我們的國家利益，尤其是國家安全與經濟繁榮，更需要尋求一切推進的機會。「戰貓會繼續努力，尋找那些狹隘空間中生存的機會」。

(中時 )