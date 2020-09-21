延續108年度貢寮區公所在田寮洋的努力，為推動行政院農業委員會林務局國土生態綠網保育政策，109年度新北市政府農業局委託人禾環境倫理發展基金會，將辦理2主題、共4梯次的「田寮洋綠網小旅行」單日型活動，歡迎對生態保育及生物觀察有興趣的民眾參與。

農業局指出，隨著黑鳶的視角從漸冷的福隆海邊一路往西，可以看到收割完的稻田裡，站著一隻隻美麗的高蹺鴴低頭覓食；埤塘中小水鴨們隨著水波搖移，在野薑花的葉縫中忽隱忽現；草澤中傳來鷦鶯鳴唱，卻總是只聞其聲不見其身，接著化身成為一滴小水珠，從上游的遠望坑溪與蝦虎魚捉迷藏，流入水田裡觀賞水蠆的羽化過程，最後和毛蟹一起走進雙溪河。這裡是水鳥與水生生物的樂園—貢寮田寮洋。

農業局長李玟表示，田寮洋總區域範圍約70公頃，具有沼澤、水田、旱田、草澤及樹林等各式鑲嵌地貌，是台灣東北角重要的候鳥驛站，而豐富的生態更是「青春山海線」的私房景點、他說，市府與農委會林務局合作，除持續針對田寮洋地區進行生態監測外，也協助該區約10公頃的水田提早翻犁，提供冬候鳥過境棲息，並透過人工除草代替除草劑，輔導農友友善耕作，也對區域內的無名溪進行微棲地營造，透過打造友善環境及生態廊道之改善，將使淺山生態系網絡彼此串聯。

農業局指出，新北市為結合農業生產與環境生態的理念，自104年開始即推動友善田園區域計畫，從雙溪區逐漸推廣到全市，目前新北市友善耕作面積已達252.8公頃，貢寮區也有16.1公頃的友善耕作面積，並持續增加中，期望棲地保育與農業生產能達到雙贏局面。

農業局指出，這次活動依田寮洋重要生態價值規劃兩種主題提供民眾選擇，其中，10月17、18日的主題為「悠游水網與水域生物調查」，早上透過窺箱及手翻石頭等非侵入式觀察方法，走進田寮洋上游的遠望坑溪，觀察自然溪流裡的小生物們，中午品嘗田寮洋在地生產的米飯以及當令食材，降低食物里程數及碳排放量，也支持在地的稻米友善耕種，並在下午前往田寮洋及無名溪，觀察這些小生物在農業活動中扮演的角色，以及瞭解牠們面對農法與人工設施時的處境。

農業局說，在11月7、8日則有主題為「農事與鳥類調查」，早上跟著農友走進田中，體驗農事的辛勞，並一同創造候鳥喜愛的環境。在品嘗完田寮洋在地風味餐後，下午跟著講師漫步田邊，在不同的地景中，尋找藏身其中的鳥類，瞭解鑲嵌多元的地景對生物們的重要性。

農業局說，每梯次限額45人，歡迎國小三年級以上的一般大眾參與，另將收取每人300元餐食材料費，支持在地農民生產的優質食材，回饋給照顧生物棲息的耕作環境。

(中時 )