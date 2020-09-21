大陸戰機連日擾台，海峽論壇在20日登場，大陸全國政協主席汪洋透過影片致詞，釋出許多兩岸重大訊息。汪洋的話可說軟中帶硬，港媒分析從此找到兩岸關係的七大密碼，強調兩岸親情但強調台獨是絕路，挾洋自重鋌而走險，甚至提到兩個百年對台灣所代表的意義。

香港媒體《中評社》分析汪洋致詞的七大重點，也是兩岸關係的七大密碼:

1、兩岸親情：汪洋表示，兩岸同胞是骨肉天親，任何勢力、任何困難都割斷不了我們的血脈親情，壓制不住我們往來互動的共同心願。這也意味著大陸對台灣的同胞情懷一直是在的。

2、兩岸是命運共同體：汪洋提到，今年年初疫情來勢洶洶，台胞台企慷慨解囊，大陸政府和民衆也真情關心在大陸的台胞健康。這種同舟共濟、守望相助的精神彌足珍貴。

3、兩岸交流則兩利，隔絕則兩傷：值得注意的是，汪洋並沒提到剛過10年大限的ECFA要有所變動，台灣所獲539早收清單看來目前仍照舊。

4、大陸的惠台政策：汪洋細數惠台政策後，透露有關部門和地方正在研究，要助台胞特別是台灣青年在大陸追夢、築夢、圓夢。

5、大陸釋出最新對台政策：汪洋強調台獨是絕路，重申堅持在九二共識基礎上推進兩岸關係和平發展。這句很重要，意謂只要是在反台獨、九二共識基調上，兩岸關係就能和平發展。過去幾天，美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）訪台之際，大陸軍機連日多次進入台灣空域，引發台灣人心惶惶，汪洋這段話給台灣民眾提出「兵凶戰危」之外的另一個選擇。而這篇非常強調兩岸交流的談話，並沒提到一國兩制。

6、大陸釋出對台政策底線：大陸對台兩條底線劃得很清楚，第一是搞台獨，第二是外力介入，民進黨政府已在紅線上了，美國源源不斷把攻擊性武器送到台灣，這已侵犯到大陸主權、安全與發展。這些話直指大陸一窮二白的年代都吞不下去，更何況現在。尤其大陸對台除了軍事外，還有很多政策工具，是用與不用的問題。

7、提到兩個百年。汪洋指出，今年祖國大陸將全面建成小康社會。實現第一個百年奮鬥目標，明年則將開啓全面建設社會主義現代化強國新征程，向第二個百年奮鬥目標進軍。中華民族偉大復興的征程中，台灣同胞不應缺席，也定然不會缺席。兩個一百年分別指共產黨及中華人民共和國成立100年，也就是2021與2049，他明確提出這樣的時程，具有重大政策指標性。

(中時新聞網)