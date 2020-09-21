瑞芳高工排球教練老師邱得全，因有一頭光亮的頭頂，被同學們暱稱為光頭王教練，他熱愛排球教育，並充滿熱血，時常陪著學校排球隊全台跑透透精進排球技術，並在去年榮獲全國高中男子排球甲級聯賽亞軍，以號稱「排球界湘北」之姿，寫下東北角的奇蹟。

光頭王教練除在12日榮獲今年度新北市SUPER教師獎外，更在19日一舉榮獲全國高中職SUPER教師的首獎、瑞芳高工校長顏龍源表示，邱得全人緣好，正面積極、教學充滿魔力，能當選全國SUPER教師獎真的是實至名歸。

瑞芳高工指出，邱得全出生於屏東，國小就加入排球校隊磨練，台師大體育系畢業後，94學年度起就在瑞芳高工服務，歷經導師、體育組長、訓育組長、衛生組長及排球隊教練等職務，他的運動教育哲學是「動的開心、動的安心、動的有信心」。

邱得全就是希望讓學生在體育運動的環境中，透過課程使得學習氣氛融洽、身體活動量充足，讓學生在安全的環境瞭解體育運動的知識與常識，並充滿自信的做出正確且熟練動作，他發願要讓運動成為一種理念、一種信仰，因體育而夢、因運動而動。

新北市SUPER教師獎項係由新北市教育局代表、家長團體代表、校長團體代表及歷屆獲獎教師代表共同組成，遴選過程則包含到校訪視、公開觀課、師生訪談等嚴謹的程序，而全國SUPER教師獎則再由各縣市的SUPER教師獎選出，能遴選上全國SUPER教師獎可說是教育界無上的榮耀。

對於能從教育部國民及學前教育署長彭富源手中接下講座，邱得全謙虛的說，能到瑞芳高工為偏鄉的學子服務，並讓他有舞台發揮他的運動與排球專長，可說是他無上的榮譽與教育使命。

長期以來投入偏鄉、關懷弱勢的新北市家長聯合會劉夢萍輔導理事長，對於邱得全近距離且長期的觀察指出，他不僅是位排球教練，更是一位專業的體育老師，並在教學專業、多元創意、創新教學、輔導學生、生命教育等不同面向，都能導引學生積極的往正向發展，並用同理心來帶領學生、陪伴學生，全心全力付出、努力成就學生，他是一位平凡中不平凡的SUPER老師，

Skills for U協會執行長黃偉翔，多年來也都在全國各地的高中職領域推展與宣導技職教育，他認為，邱得全不僅教導學生在學習與技能上的提升，更培養學生將來在社會上能夠面對問題、處理問題，在小邱教練身上看見教育的本質與價值。

顏龍源表示，在教師節前夕傳來這麼大的喜訊，全校師生對於小邱教練能夠順利遴選上全國高中職的SUPER教師首獎，可說是非常感動與珍惜，就猶如全校的大喜事一樣。

他也希望能有更多的企業賢達與熱心人士看到偏鄉教師對於教育的執著與熱忱，也期盼有更多單位與善心人士可以協助偏鄉學校辦學與體育發展。

(中時 )