基隆市政府與環宇文教基金會於19日下午2點在基隆市青少年福利服務中心舉辦感恩茶會公益活動，感恩社會大眾愛心善行關懷弱勢，並邀請社區民眾共同守護青少年及孩童，提前慶祝中秋佳節，連最挺在地的藝人許效舜也帶著加菜金到場同歡，讓弱勢家庭也能感受團圓的幸福。

環宇指出，活動由基隆市政府指導,環宇文教基金會主辦，於中秋節前邀請社區內善心企業及社區民眾計95人共度佳節，基隆市政府社會處許雅紋科長及江俊良社工到場指導，對此，環宇基金會副董事長林景德指出，自己希望基隆市青少年福利服務中心能夠在社區內深耕,讓更多青少年透過多元學習得到更優質照顧。

現場也由督導陽正中逐一介紹青少中心的活動及服務，並邀請青少家長黃俐芳見證孩子在基金學習中成長，並撥放台灣女孩曹韶纹的奮鬥故事來鼓勵青少年，環宇基隆區課輔據點的則孩童演唱「幸福的臉」、青少年表演芒種歌舞劇、快樂魚舞蹈團帶來熱力四射的精彩舞蹈。

環宇指出，基金會自109年4月起開辦，用培力關懷支持及照顧守護青少年，並秉持「社區一家親、打造幸福七顆星」的理念，目前館內設置「舞蹈教室」、「桌球教室」、「閱讀室」等，還開辦多元學習課程，提供青少年學習休閒教育之場所，是陪伴帶領關懷青少年的成長基地。

(中時 )