創世基金會於19日早上9點30分至15點，在基隆郵政總局前廊道，辦理「919愛心市集」，義賣所得全數作為植物人常年服務使用，當日共有12個攤位，網羅各地美食、品牌產品愛心義賣，全面一折起，更推出打卡按讚活動，吸引大批熱心民眾齊聚做公益。

創世指出，現場攤位內容包羅萬象，美食攤包含，陳玉品手工芝麻麵茶養身粉、港口魚鋪、溫莎堡麵包、黑珍珠花生(花田坊)、中秋文旦禮盒等，另外，有瑪旺幹細胞醫學生物科技(股)公司提供醫美保養品、好兒童圖書玩具專賣店的各類玩具禮品，絕對物超所值。

此外，創世也特別感謝青鳶雨都志工服務團、基隆社區大學、二信高中及光隆高職，號召義工協助設攤及進行街頭募發票，讓活動順利。

創世指出，照顧植物人是條漫漫長路，創世基隆分院目前共安養50多位植物人，今年因疫情嚴峻，上半年基隆院卻入不敷出，但植物人常年服務不能斷，讓護理人員焦急萬分，盼社會大眾支持愛心義賣活動或常年小額捐款，讓服務得以延續。

(中時 )