基隆特色美食節「揪一揪港味面具派對」，於19日下午在正濱漁港盛大登場，活動營造基隆港味異國風，在臺灣也能享受出國氛圍，副市長林永發聆聽精彩演唱還乘船港區巡禮，感受台版威尼斯風情，盼大家隨音樂旋律放鬆身心，有個愉快周末假日。

林永發表示，去年BBQ派對獲好評，由於疫情關係無法出國，今年活動規劃不一樣感覺，以「異國、面具」為主題，大家步行港區巡禮，有出國的感覺，品嘗異國美食、欣賞藝術創作，體驗不一樣漁港風情。

林永發說，市府打造正濱漁港周邊區域，從舊漁會大樓，沿著港灣來到正濱色彩屋，再至和平島公園，除大基隆歷史場景再現-文化資產發掘，潮藝術創作展品進駐，還延伸連接遊艇港、海科館，直到望海巷，串聯基隆港灣打造獨特風情的海港城市。

產發處表示，今年度活動以雙舞台、雙套票、文化美食並行，提供雙重享受，主副舞台邀請基隆創作才子蔡宗翰、原住民舞蹈團、基隆大專院校社團帶來精彩節目，周邊活動如美食生活市集、燒烤自助區、面具彩繪與限量DIY，也一起加入這場奇幻的面具派對。

市府指出，伴隨海風吹拂迎來歡樂的笑聲，與三五好友提前感受中秋烤肉趴，隨著音樂旋律放鬆身心，讓初秋有個特別且愜意的回憶。

(中時 )