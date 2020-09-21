為鼓勵基隆市政府內員工參與休閒體育活動，並促進同仁相互聯誼，讓大家一起愛運動，人事處特舉辦109年度員工桌球比賽，於19日在基隆市立體育館熱鬧開打，除市府各單位、所屬機關學校員工及退休人員共襄盛舉外，市議會也組隊參賽，場面熱鬧盛大，精彩難得。

人事處長黃蓓蕾指出，希望大家培養運動強身的好習慣，要健康就要多運動，在比賽中享受運動樂趣，調劑身心，並透過活動增進彼此間的橫向聯繫，加強團隊合作精神，最後提醒參賽選手切磋球技時，注意自身安全。

這次賽事參加隊伍共17隊，有市議會、市政府、教育處校長教師聯隊、社會處、人事處、警察局、消防局、稅務局、環境保護局A、環境保護局B、衛生局、市立醫院、地政事務所、中山區公所聯隊、安樂高中、銘傳國中、建德國中，參賽選手將近170位，比去年增加2隊，都是由熱愛桌球運動的同仁共襄盛舉，主辦單位人事處也配合中央流行疫情指揮中心及市府相關防疫規定作好規劃，讓大家放心切磋球技。

市府指出，參賽同仁為爭取榮譽感，拿出渾身解數，表現非常傑出，每場對決都是都讓人屏氣凝神，精彩刺激，觀賽者加油聲此起彼落，經過了6小時的激烈競賽，最後由銘傳國中獲第一名，其次，教育處校長教師聯隊第二名，第三名則由警察局拿下，接著第四名是環保局A隊，第五名為安樂高中，第六名則是基隆市議會。

(中時 )