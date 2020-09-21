每年九月第三個禮拜六是國際淨灘日，國立海洋科技博物館於20日邀請大家一起來一場輕鬆又自在的淨灘嘉年華活動，其中，包含環保無塑市集、聖食講堂、蚊子電影院、音樂會及DIY活動等，希望所有生活在海洋國家，熱愛海洋的夥伴們，一起為我們唯一的地球盡一份心力，一起海Love in基隆，

海科館指出，今年辦理淨灘嘉年華活動已邁入第五年，從一一年到現在，規模越來越大，也有越來越多的攤主一起響應參與，相信有曾經參與過淨灘活動的民眾就能瞭解拋棄式塑膠的恐怖，因此今年度淨灘嘉年華的現場攤位上，都盡可能使用裸裝，也避免使用紙類包裝與一次性餐具，為鼓勵民眾消費，現場包含美食暨友善小農、文創手作及教育推廣等攤位，只要集滿三種就能參與抽扭蛋活動。

海科館說，現場除了環保無塑市集，有感於目前聖食料理也是很夯的一個議題，將食物產業鏈當中許多會被丟棄的格外品，重新再製成美味的食物，產生新價值，也是一種推廣海洋低碳惜食愛地球的表現，這次淨灘嘉年華也特別邀請到目前在推動傳統市場「降塑續食」醜蔬果外帶便當販售品牌的「明日餐桌」主廚來為大家分享示範各種食材的處理，與親子互動體驗品嚐，還有長期在推動環境無塑與回收再製的海人彥翎、陶姊、溫吞溫吞等現場DIY手作活動，不管是用牛奶盒做成錢包、用剩飯做成的美味料理還是超級國民美食雞捲的製作，每樣都獨特且實用，相當難得。

海科館指出，淨灘時為海洋努力，淨灘後為自己充電，淨灘嘉年華安排了豐富活動及不插電音樂會、蚊子電影院等，希望大家能享受秋日午後的優閒時光。國立海洋科技博物館也要提醒民眾來參加當天都能攜帶自己的環保餐具，或是到現場租借，體驗一場真正無塑的消費與生活，為海洋保育貢獻。

(中時 )