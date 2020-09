每年9月的第3個週末為「世界清潔日」,是世界最大的國際性公民盛事之一,和平島公園再次與國際非營利組織- LET’S DO IT Taiwan (來此淨國際志工團)以及環境友善種子-慢島旅一同攜手合作辦理「2020慢島秋晨·日出太秋」淨灘活動,共有將近50位的遊客在凌晨4點一同清出302公斤垃圾、共撿到189個寶特瓶。

和平島公園指出,2020年新冠疫情似乎為我們的生活按下了暫停鍵,但是守護海洋的行動仍持續進行著,公園會與大家一起緩下腳步看著被國際媒體票選為世界最佳日出觀測點之一的阿拉寶灣絕美日出,大家合力清出302公斤的垃圾,同時也許下慢島守護宣言,在被海洋包圍的環境下許下對環境的承諾,感動的氛圍瀰漫在空氣當中,與金色的曙光一同昇華。

和平島公園表示,Let's Do It是聯合國環境計畫的成員之一,也是聯合國認證的非營利組織,有近140個國家和2000萬人加入他們的行列。從2018年開始,公園便一直與Let's Do It Taiwan在台分支合作,淨灘的同時也與國際接軌。

和平島公園指出,和平島公園擁有奇岩怪石的天然海岸線,如何守護自然景觀一直是公園最重要的課題之一,自2018年度正式開幕後共完成123場次的淨灘活動、超過六千人次參與,為海洋清理出超過五十噸重的海廢。

和平島公園表示,現場除辦理淨灘活動之外,也進行10000人次以上的環境教育,為持續推廣永續旅遊,也在和平島公園設立了ZERO WASTE微展覽及無包裝商店,讓大眾了解從源頭減量才是海洋垃圾減少的最佳解法,每個人都可以向海致敬並為地球盡一份自己的心力。

(中時 )