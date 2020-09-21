萌翻了！200隻毛孩湧現和平島 、翻滾、撒嬌全都錄，路過民眾看完都喊「融化了」。（和平島公園提供／吳康瑋基隆傳真）

萌翻了！200隻毛孩湧現和平島 、翻滾、撒嬌全都錄，路過民眾看完都喊「融化了」。（和平島公園提供／吳康瑋基隆傳真）

萌翻了！200隻毛孩湧現和平島 、翻滾、撒嬌全都錄，路過民眾看完都喊「融化了」。（和平島公園提供／吳康瑋基隆傳真）

萌翻了！200隻毛孩湧現和平島 、翻滾、撒嬌全都錄，路過民眾看完都喊「融化了」。（和平島公園提供／吳康瑋基隆傳真）

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處轄下的「和平島公園」，一直致力為寵物打造一個更友善適合毛主人和寵物遊憩的旅遊景點，於19日與寵物輕寵食品牌攜手舉辦了「島嶼好漂PET」活動，現場集結了20多家嚴選的美食、文創、寵物相關品牌，有接近200隻毛孩出席活動現場，園區內處處可見活潑、可愛的毛孩，氣氛熱絡。

和平島公園指出，在島嶼市集上有不少毛主人都圍在攤商前為毛孩選購零食、用品，在浪浪認養的攤位Mary’s Doggies和張媽媽流浪動物之家也圍滿了喜愛毛孩的遊客，活動場面十分溫馨。

和平島公園表示，活動中也安排了一場關於毛孩大小事的講座，由牠的專科創辦人闕筱芙獸醫師和Doggy Willie創辦人Willie對談、分享的方式，改變毛主人對毛孩照顧的迷思，台下的朋友也相當熱烈的參與討論，一起改掉飼養的錯誤習慣。

和平島公園指出，園區內的寵物友善海水泳池，更是擠滿了毛孩，有許多毛主人也一起跳進冰涼的海水中消暑。

和平島公園總經理黃偉傑表示，未來也期待團隊可以舉辦更多不同型態的寵物活動，讓更多毛主人與寵物一同體驗，和平島公園也邀請民眾帶著自己一輩子的寵物來踏青。

(中時 )