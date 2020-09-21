第三屆大日幸福盃於12日熱鬧開打，這屆有10隊少棒4隊中學組共14支球隊共襄盛舉，比賽少棒U12組由宜蘭縣大同國小奪冠，亞軍基隆深美國小、中學組由信義國中奪冠，亞軍二信高中。

基隆家扶指出，在開幕典禮前，大日開發有限公司總經理蘇幸福更特別提早一個小時到球場，化身為教練與幼兒組的球員一同練球，他也發揮平日揮桿的命中率，頻頻擊中球心協助守備練習，身手俐落，開幕典禮邀請家扶啦啦隊熱舞一番，帶動全場氣氛。

隨後由大日家扶少棒隊長獻上基隆夢想盃冠軍給蘇幸福，並請他擔任開球貴賓，宜蘭大同國小葉幸福同學擔任捕手，堪稱是最幸福的投捕搭檔。

蘇幸福表示，贊助信義國中與基隆家服社區棒球隊，目的即是希望可以提升基隆學生棒球的風氣與實力，未來也會多邀請外縣市隊伍，一起與基隆的選手交流。

基隆家扶霜逸祥社工表示，大日開發有限公司連續三年的贊助，讓基隆的少棒社團有比賽可以玩，就是大日幸福盃 有球打最幸福的精神。

(中時 )