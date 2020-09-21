歐美國家的孩童性教育開明程度眾所皆知，除了能夠坦然面對各種性知識，更願意讓孩童提早了解各種觀念的重要性。在丹麥的1個知名電視節目裡，主辦單位邀請到數位願意全裸出場的成年男女，讓他們全身脫光光站在舞台前，供約略11到13歲之間的孩童，能夠單純憑藉著好奇心來打破沙鍋問到底，並且也希望能夠讓這群孩童知道，世界不會只有單純完美身材的型男與美女，而是充滿著多元性的身材體格。

丹麥知名節目《 Ultra Strips Down》裡，策劃了1個具有特別性教育意義的單元，主要是找來幾位願意以全身赤裸的出場方式，並且能夠具備愛心、耐心以及良好的性知識來讓11歲到13歲之間的孩童，能更加明白長大後的成年男女將會呈現什麼樣的身體構造，並且也希望能夠藉由這樣方式，讓孩童理解全世界不會單純只有型男與美女才是評定的標準原則。

孩童犀利又好奇的問題，讓站在台上的成年人哭笑不得，孩子們紛紛提出自己心中最想詢問的問題，諸如「您幾歲時身體下體就會長出毛來呢？」、「您有考慮過除去身上的刺青嗎？」、「您對自己的私密部位滿意嗎？」。藉由這樣的方式，來讓孩童理解性知識，也直接觀察成熟的男女，究竟長大後會變成什麼樣子來，是在丹麥備受好評的節目單元，甚至多數的家長都能夠接受這樣尺度的傳授方式。

當然每個國家中總會有較保守派的人士存在，1位名為Obianuju Ekeocha的激進主義分子，就在自己的社群平台上大肆批評：「這個節目單元透過完全裸露的成年人，來教導孩童們認識不同的身體類型，為何要用這樣的方式來使純真的孩童徹底崩壞呢？也有不同的網友表示，這太令人難過，兒童的純真到哪裡去了？」丹麥保守派的黨員彼得•斯卡魯普（Peter Skaarup），也抨擊此節目單元的思想理念太過邪惡，也認為這種方式的教導過早。

支持派的人則認為，孩童從小就必須學習專業的解剖學，而且上課的年齡層還比起這個節目單元的孩童，平均年齡小非常多，這其實根本沒有什麼，認為保守派的人過於小題大作。製作此節目的主辦單位也聲明，這個單元主要是為了能夠讓孩童提早建立身體的觀念，也可以很健康的來面對它，也不應該完全避免不讓孩童詳細的深度理解和學習。

(中時新聞網)