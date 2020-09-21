北京大學國家發展研究院和百分點公司日前聯合發佈的《2020年8月中國投資者情緒指數》報告指出，8月投資者關注度較7月小幅上升；投資者情緒指數月內波動較大，較7月下跌2.8％。而行業板塊方面，則以食品飲料、輕工製造、公用事業、交通運輸、化工等行業的投資者情緒指數表現最好。

據中證網報導，就大陸投資者情緒指數一級指數來看，8月投資者關注度指數較7月上漲2.4％至416；而8月上證指數在3250到3450之間震盪，投資者關注度整月未發生明顯單邊走勢，月初和月底活躍度較高，月中活躍度略低。

二級指數方面，就投資者板塊情緒子指數來看，各大板塊投資者情緒普跌，中小板投資者情緒跌幅最大。研究數據顯示，8月中小板投資者情緒指數為39.7，較7月下跌6％，為下跌幅度最大板塊。

而創業板投資者情緒指數為41.8，較7月下跌3.9％，為下跌幅度第2大板塊；中證500投資者情緒指數39.9、下跌1.2％；上證50投資者情緒指數39.7、下降1％。

(旺報 )