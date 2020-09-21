小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（21日）新聞重點。

【1】寡不敵眾 漢光兵推國軍僅贏1次

漢光電腦兵推結束，據軍方官員指出，今年改成綜合式研討，所以沒有勝負，以往兵推採紅藍軍對抗式，藍軍都輸，只有一次贏過，那次海峽聯合截擊成功，國軍打贏，紅軍須重置電腦的「JTLS聯合戰區層級模擬系統」，才能再推下去。

【2】搶新南向商機 台美財部擬簽MOU

為強化台美在印太戰略的合作，美國財政部與我財政部近期將簽署一份合作備忘錄，共同以資金財務支持到東南亞、南亞等第三地投資基礎建設、進行資通訊科技合作，並建構能源安全，交出台美經濟與商業對話第一張成績單。

【3】2024首投族 國民黨恐輸24萬票

依內政部《統計年報》資料估算，至2024年時，計有77萬5262人晉級為「首投族」。根據國民黨今年6月所做20～29歲青年對政黨支持度的民調推估，2024大選時，在首投族中，民進黨將拿到28萬餘票，國民黨只有4萬餘票，相差24萬票。一旦公民權下修至18歲，差距更大，青年票幾為決勝關鍵，各政黨更加緊鞏固青年票。

【4】疫燒半年 估5成旅行社關門

疫情一燒超過大半年，國內有近4000家旅行社，9成都做出入境旅遊，現在被困死在國內，要領紓困補助還有前提，不得裁員或減薪，對沒有收入的旅行社老闆而言，實在是一筆沈重負擔，有8成老闆決定不領補助，讓員工減薪、休假或是乾脆讓員工走人，只留少數員工接電話、處理些行政事務，其他時間乾脆不開門營業，以求度過難關。

【5】TikTok保美市場 Wechat不被下架

美國原定20日封殺大陸影音平台TikTok，不過禁令生效前，TikTok20日聲明指，字節跳動與甲骨文、沃爾瑪達成原則性共識，甲骨文和沃爾瑪則會分別獲得TikTok12.5％和7.5％的股份。但該方案不涉及技術轉讓。港媒分析指，TikTok或將為「華為」提供與美國合作的新方向。美國總統川普則表示，他對三方達成協議給予祝福。另據報導，一名美國法官阻止美商務部要求蘋果和谷歌公司從周日開始將WeChat從應用商店下架的命令。

(中時新聞網)