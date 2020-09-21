幼幼台哥哥姊姊替孩子過中秋，基隆長庚數百病童齊聚、興奮加尖叫。（基隆長庚醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆長庚醫院16年來不間斷的舉辦關懷弱勢孩童的活動，今年度則於19日上午10點在基隆長庚醫院一樓大廳舉行有音樂、及互動遊戲的歡樂超級中秋餐會，院方希望以公益行動，讓愛無所不在，並陪家扶孩童一起齊聲歡慶中秋餐會，活動更孩子們偶像幼幼台家族台柱之一月亮姐姐、太陽哥哥以及踫狐人來到現場，出席的孩子們看到心目中的偶像，無不感到驚豔連連，全場尖叫聲四起。

基隆長庚指出，一大早孩子們早已經興奮不已，並提早來到基隆長庚醫院一樓大廳門口，雖然要戴上口罩和洗手對孩子們早就練就一身防疫措施，想到等等就可以再次目睹偶像的歡樂時光就已經想趕緊往前衝進會場了，首先由參加比賽獲獎無數的基隆市星兒鍵盤樂團一群患有肯納症的特殊孩子帶來序曲，藉由登台演出，同時激勵弱勢孩童灌溉努力和勇氣的養份。

基隆長庚指出，現場還有擺設琳瑯滿目產品的義賣活動，每年想搶買的朋友手腳要快因為一轉眼愛心義賣品就會錯過不再，緊接基隆市警察局少年隊和刑事警察隊也特別到現場宣導防毒防詐騙等，不因為防疫期間有任何鬆懈。

基隆長庚說，這次表演的亮點是年僅國二愛跳舞的龐宜榛，她僅是建德國中的學生，就早已經被韓國Source Music經紀公司選為練習生，為完成學業不間鍛練習和把握每一場表演、並將精彩表演分享給現場家扶孩子，而妙音樂劇團也帶來最棒的音樂演出，此外，基隆長庚協力廠商更協助讓中秋餐會有營養的食品，並準備應景的月餅及伴手禮，讓孩子們驚呼這是最開心的中秋節。

基隆長庚醫院長賴旗俊指出，從94年起基隆長庚醫院首度發起開始，員工就不斷自發性捐出二手物資，其中有布偶、腳踏車電腦家具等，並安排關懷電影列車每一場都會邀請不同愛心關心弱勢團體一起參與陪伴家扶孩童看電影趣列車活動，院方也特別感謝地方所釋出的愛心。

他強調，基隆長庚醫院自2018年起，就陸續投入近百萬元支持弱勢團體和長者關懷活動，並且基於現今社會最缺乏就是陪伴式關懷，所以基隆長庚醫院以愛讓公益無所不在活動，來推廣愛無所不在的觀念，以行動拋磚引玉，讓在地的愛心可以挹注在孩子身上。

活動企劃發起人陳麗華表示，舉辦電影關懷家扶中心親子們反應非常熱烈，對於電影直接闡述正面能量和意義透過電影直接表達讓家長們能避免說教式教育也感到非常滿意和支持，中秋餐會愛團圓精心安排各項活動，均設計陪伴式關懷模式舉行，並結合不同主題，邀請各界長期關懷弱勢愛心團體共同參與陪伴，並希望能一直持續不斷做下去，讓在牆角的族群也能在我們愛的支持下，一起發光發熱。

(中時 )