池上在地居民和學者都憂心，鄉公所預設的種電基地錯落於台20甲線「樟香綠廊」兩側，原與知名的「伯朗大道」、「金城武樹」形成自行車觀光動線，一旦太陽能板「入侵」，池上鄉這席「綠毯」美景將宛如嵌入反光玻璃，未來地貌勢必「破相」，十分違和。

前池上鄉民代表會副主席、立委劉櫂豪辦公室主任林金樺說，其實鄉民當初不知道鄉公所要「搞」光電，這項計畫之所以曝光，源自池上火車站後方一塊私有地，原本翠綠的稻田消失，出現工寮，還有工人進出整地，與周遭美景形成強烈對比，鄉民在網路社群議論紛紛，後來才知道地主有意引進太陽能板，更進一步察覺張堯城早就動了樟香綠廊旁國有地的主意。

當地民眾發現池上火車站後方一塊私有地已經開始整地要種電，對比周邊景緻相當煞風景，更加憂心光電廠對當地的破壞。（圖／讀者提供）

林金樺進一步強調，雖然支持政府再生能源政策，但太陽能板要進駐池上鄉前，必須先跟鄉民溝通取得共識。「一公頃土地租給光電業者設置太陽能板，租約20年起跳，每年可以領到40萬元補助，不少待退休的老農民肯定動心；火車站後方這塊光電用地成功設置後，必定群起仿效，樟香綠廊旁50多公頃光電用地大概也擋不住，池上美景將毀於一旦。」他憂心忡忡地說。

池上鄉民注意到台20甲線光電開發案後掛起布條抗議，質疑鄉長是為了選縣議員才會做此決定。（圖／讀者提供）

台東大學生命科學系教授劉炯錫表示，開發樟香綠廊旁農地變為光電用地，實在非常不妥，「我曾親自到德國考察綠能，當地到處都是太陽能板，但多設置在牛棚、豬舍和家戶屋頂上，農地就該回歸農用。」他直言，只要政府能提高光電躉購（保證收購）的費率，民眾一定願意釋出屋頂裝置光電板，廠商也必然積極搶進發展，端看蔡政府的政策方向，以及推動能源轉型的決心。

前池上鄉民代表副主席林金樺、池上居民許宴國皆表示，並不是反綠電，而是鄉公所並未與居民溝通、一意孤行。（圖／趙世勳攝）

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(中時新聞網)